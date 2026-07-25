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Продажа билетов без РРО: когда перевозчики могут не использовать кассовые аппараты

07:00, 25 июля 2026 51
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В сфере автомобильного транспорта продажа проездных документов может осуществляться без РРО при оформлении билетов, талонов или квитанций печатного образца.
Продажа билетов без РРО: когда перевозчики могут не использовать кассовые аппараты
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Предприниматели и перевозчики могут продавать отдельные виды транспортных билетов без применения регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО (ПРРО), но только при соблюдении условий, определенных законодательством.

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Как сообщило Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области, согласно пункту 4 статьи 9 Закона Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», РРО, ПРРО и расчетные книжки не применяются при продаже проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (кроме пригородного) и авиационном транспорте.

При этом обязательным условием является оформление соответствующих расчетных и отчетных документов.

Для автомобильного транспорта продажа билетов без РРО возможна при условии выдачи пассажирам талонов, квитанций или билетов, изготовленных типографским способом. В таких документах обязательно должны быть указаны серия, номер и номинальная стоимость.

Отдельные правила действуют для электротранспорта. Согласно статье 10 Закона №265 и пункту 10 Перечня, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 года №1336, субъекты хозяйствования могут проводить расчетные операции без использования РРО или ПРРО с применением расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО).

Это касается продажи талонов, квитанций и билетов для проезда в электротранспорте, если они изготовлены типографским способом и содержат серию, номер и номинальную стоимость.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная приказом Минразвития №1066. Об этом сообщили в ведомстве.

Приказ реализует положения Закона Украины №3378-IX о внедрении электронного билета на автомобильном и городском электрическом транспорте.

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