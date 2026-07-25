Продажа билетов без РРО: когда перевозчики могут не использовать кассовые аппараты

В сфере автомобильного транспорта продажа проездных документов может осуществляться без РРО при оформлении билетов, талонов или квитанций печатного образца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматели и перевозчики могут продавать отдельные виды транспортных билетов без применения регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО (ПРРО), но только при соблюдении условий, определенных законодательством.

Как сообщило Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области, согласно пункту 4 статьи 9 Закона Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», РРО, ПРРО и расчетные книжки не применяются при продаже проездных и перевозочных документов на железнодорожном транспорте (кроме пригородного) и авиационном транспорте.

При этом обязательным условием является оформление соответствующих расчетных и отчетных документов.

Для автомобильного транспорта продажа билетов без РРО возможна при условии выдачи пассажирам талонов, квитанций или билетов, изготовленных типографским способом. В таких документах обязательно должны быть указаны серия, номер и номинальная стоимость.

Отдельные правила действуют для электротранспорта. Согласно статье 10 Закона №265 и пункту 10 Перечня, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2000 года №1336, субъекты хозяйствования могут проводить расчетные операции без использования РРО или ПРРО с применением расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО).

Это касается продажи талонов, квитанций и билетов для проезда в электротранспорте, если они изготовлены типографским способом и содержат серию, номер и номинальную стоимость.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2026 года в Украине вступила в силу новая единая форма билета для всех видов общественного транспорта, утвержденная приказом Минразвития №1066. Об этом сообщили в ведомстве.

Приказ реализует положения Закона Украины №3378-IX о внедрении электронного билета на автомобильном и городском электрическом транспорте.