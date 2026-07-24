«Усадебный» или «садовый» дом в техническом паспорте: в чем разница и как не перепутать

В чем заключается разница между такими объектами с учетом требований действующего законодательства.

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При оформлении документов на недвижимость владельцы домов могут встретить похожие по звучанию термины — «усадебный» и «садовый» дом. Несмотря на схожесть названий, эти понятия имеют разное юридическое значение и относятся к разным типам недвижимости.

В чем заключается разница между такими объектами с учетом требований действующего законодательства.

Что такое жилой дом

Жилой дом — здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом и другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного проживания в нем.

Жилые дома подразделяются на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа различной этажности.

Что такое жилой дом усадебного типа

Жилой дом усадебного типа — жилой дом, расположенный на отдельном земельном участке, который состоит из жилых и вспомогательных (нежилых) помещений (прихожая, кухня, коридор, веранда, уборная, кладовая, помещение для автономной системы отопления, прачечная и т. п.).

Что такое садовый дом

Садовый дом имеет другое назначение. Это дом для летнего или сезонного использования, который по отдельным параметрам может не соответствовать нормативам, установленным для жилых домов.

Важное значение имеет земля

Одним из ключевых критериев для разграничения этих понятий является целевое назначение земельного участка, на котором расположен объект.

Так:

жилой дом усадебного типа размещается на земельном участке для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);

садовый дом располагается на земельном участке, предназначенном для садоводства — индивидуального или коллективного.

Таким образом, использование слова «усадебный» в техническом паспорте не означает изменение статуса дома или его перевод в нежилой либо сезонный объект. Это лишь определение типа жилого дома в соответствии с установленной классификацией.

Отметим, что мы разобрали, когда самострой можно оформить по упрощенной процедуре, когда действует строительная амнистия, а в каких случаях придется проходить более сложный путь.

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