  1. В Украине

«Усадебный» или «садовый» дом в техническом паспорте: в чем разница и как не перепутать

22:00, 24 июля 2026 143
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В чем заключается разница между такими объектами с учетом требований действующего законодательства.
«Усадебный» или «садовый» дом в техническом паспорте: в чем разница и как не перепутать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При оформлении документов на недвижимость владельцы домов могут встретить похожие по звучанию термины — «усадебный» и «садовый» дом. Несмотря на схожесть названий, эти понятия имеют разное юридическое значение и относятся к разным типам недвижимости.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В чем заключается разница между такими объектами с учетом требований действующего законодательства.

Что такое жилой дом

Жилой дом — здание капитального типа, построенное с соблюдением требований, установленных законом и другими нормативно-правовыми актами, и предназначенное для постоянного проживания в нем.

Жилые дома подразделяются на жилые дома усадебного типа и жилые дома квартирного типа различной этажности.

Что такое жилой дом усадебного типа

Жилой дом усадебного типа — жилой дом, расположенный на отдельном земельном участке, который состоит из жилых и вспомогательных (нежилых) помещений (прихожая, кухня, коридор, веранда, уборная, кладовая, помещение для автономной системы отопления, прачечная и т. п.).

Что такое садовый дом

Садовый дом имеет другое назначение. Это дом для летнего или сезонного использования, который по отдельным параметрам может не соответствовать нормативам, установленным для жилых домов.

Важное значение имеет земля

Одним из ключевых критериев для разграничения этих понятий является целевое назначение земельного участка, на котором расположен объект.

Так:

  • жилой дом усадебного типа размещается на земельном участке для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок);
  • садовый дом располагается на земельном участке, предназначенном для садоводства — индивидуального или коллективного.

Таким образом, использование слова «усадебный» в техническом паспорте не означает изменение статуса дома или его перевод в нежилой либо сезонный объект. Это лишь определение типа жилого дома в соответствии с установленной классификацией.

Отметим, что мы разобрали, когда самострой можно оформить по упрощенной процедуре, когда действует строительная амнистия, а в каких случаях придется проходить более сложный путь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Популярные новости

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 9k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 8k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 11k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 11k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 6k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ поддержал арест обвиняемых в государственной измене за передачу РФ видео военных укреплений ВСУ

ЕСПЧ: даже во время военного положения длительное содержание под стражей за преступления против нацбезопасности может быть законным.

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Европейский стандарт правосудия 2026: анализ Rule of Law Report и его влияние на Украину

Битва за независимость судов: сравнительный анализ судебных систем ЕС и стран-кандидатов.

Александр Кравченко: карьерный путь от экономического консультанта до министра

Александр Кравченко — экономист с многолетним опытом работы в международном консалтинге, который возглавил Министерство экономики и окружающей среды Украины: что о нем известно.

XXI внеочередной съезд судей Украины: Верховный Суд и местное суды Киева уже избрали делегатов

Кто будет избирать членов ВСП и судей КСУ: Верховный Суд, местные суды Киева и ряд апелляционных судов уже избрали своих делегатов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]