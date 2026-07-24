5G «съедает» заряд смартфона: почему батарея садится быстрее и как это исправить

Если пользователь находится на границе 5G, модем смартфона работает на максимальной мощности, чтобы удержать соединение.

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Использование сети пятого поколения может сокращать время автономной работы смартфона на 6–11% по сравнению с 4G LTE. Причиной являются особенности работы современных сетей и повышенная нагрузка на устройство.

Как объяснили эксперты, основной причиной более быстрого разряда аккумулятора является архитектура большинства сетей 5G. В настоящее время операторы преимущественно используют неавтономную архитектуру (NSA), при которой смартфон одновременно поддерживает соединение с сетями 4G и 5G. Из-за параллельной работы двух радиомодулей устройство потребляет больше энергии.

Кроме того, заряд аккумулятора расходуется быстрее в зонах со слабым покрытием 5G. В таких условиях модем работает на максимальной мощности, пытаясь удержать сигнал, что приводит к нагреву смартфона и увеличению энергопотребления.

Еще одним фактором является сверхвысокая скорость передачи данных. Она побуждает приложения автоматически загружать видео и другой контент в максимальном качестве, в частности 4K, что создает дополнительную нагрузку на процессор и графический чип.

По данным тестов аналитического сервиса Ookla, при использовании 5G смартфоны расходуют примерно на 6–11% больше заряда, чем в сети 4G LTE. При этом в новых моделях этот показатель постепенно снижается благодаря энергоэффективным процессорам и усовершенствованным алгоритмам управления питанием.

Чтобы сохранить заряд без отказа от высокоскоростного интернета, специалисты рекомендуют использовать адаптивные режимы работы сети. На iPhone стоит активировать режим «5G Авто», который включает 5G только при необходимости. Пользователям Android советуют включить функцию адаптивного подключения, а при нестабильном покрытии временно перейти в режим LTE.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в столице стартовало тестирование мобильной связи пятого поколения (5G). Киев стал четвертым украинским городом, где запустили пилотную сеть нового стандарта связи. Отмечается, что ранее технологию уже испытали во Львове, Харькове и Бородянке. Всего возможностью воспользоваться сетью 5G во время тестирования уже воспользовались почти 1,5 млн абонентов.

В настоящее время доступ к 5G обеспечен в центральной части Киева и на отдельных локациях мобильных операторов. Полномасштабное внедрение сетей пятого поколения по всей Украине планируется после завершения военного положения.