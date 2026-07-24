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В Украине запустят новый формат ГBА для школьников: какие задания будут и кто будет сдавать экзамен

19:39, 24 июля 2026 86
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В ходе этой оценки будут проверять знания по языково-литературной и математической образовательных отраслей.
В Украине запустят новый формат ГBА для школьников: какие задания будут и кто будет сдавать экзамен
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Осенью 2026 года в Украине проведут пилотное тестирование новой модели государственной итоговой аттестации (ГИА). Участие в нем примут около 2 тысяч учеников 10 классов.

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Экзамен организует Украинский центр оценивания качества образования. Как сообщила директор УЦОКАО Татьяна Вакуленко, пилотная ГИА будет проверять знания учеников по двум образовательным направлениям — языково-литературному и математическому. Участниками станут десятиклассники, которые уже завершили обучение по программе базового среднего образования, то есть окончили 9 классов.

В дальнейшем модель аттестации планируют расширить. В перечень могут добавить задания по естественным наукам, истории и иностранным языкам.

Для проведения экзамена создадут специальную онлайн-платформу. Через нее ученики будут получать материалы, а школы — загружать результаты.

Доступ к индивидуальным результатам будут иметь только учебные заведения. На других уровнях будут использоваться лишь обобщенные статистические данные.

Новая ГИА будет иметь комбинированный формат — часть заданий школьники будут выполнять в электронном виде, а часть — письменно.

В онлайн-формате будут проверять задания, которые можно оценить автоматически, в частности:

  • базовые математические вычисления;
  • лексические задания;
  • анализ текстов.

На бумаге ученики будут выполнять задания, которые требуют развернутого ответа:

  • написание собственных текстов;
  • объяснение хода решения задач;
  • формулирование аргументированных ответов.

Формат государственной итоговой аттестации для учеников 12 классов пока еще разрабатывают. Окончательную модель планируют определить после запуска старшей профильной школы.

Предполагается, что все выпускники будут сдавать на базовом уровне оценивание по языково-литературной и математической образовательным областям. Профильные предметы ученики будут проходить на углубленном уровне в соответствии с выбранным направлением обучения.

В Министерстве образования и науки также рассматривают возможность, чтобы результаты ГИА после 12 класса в будущем могли заменить отдельные вступительные испытания в учреждения высшего образования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от прохождения государственной итоговой аттестации. Соответствующие нормы предусмотрены законопроектом №15254, которым предлагается отменить ГИА для учащихся, которые в 2027 году будут завершать каждый уровень полного общего среднего образования.

Документ предусматривает изменения правил вступительной кампании и отмену государственной итоговой аттестации в 2027 году. Законопроект призван обеспечить заблаговременное определение условий поступления для будущих абитуриентов, а также предоставить правительству и Министерству образования больше возможностей адаптировать процедуры к условиям военного положения.

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