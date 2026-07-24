Денежная помощь ко Дню Независимости: как ветеранам получить выплату в 2026 году

Дополнительно обращаться за выплатой ветеранам не нужно.

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Ветеранам войны, которые получают в Пенсионном фонде Украины льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходят военную службу, в 2026 году не нужно будет дополнительно подавать заявления для получения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, выплата будет проведена автоматически в августе 2026 года одновременно с начислением льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

То есть ветеранам, которые соответствуют этим условиям, не нужно лично обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления помощи — средства будут начислены без дополнительных действий с их стороны.

Речь идет о ежегодной разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины, которая предусмотрена для ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством.

Порядок осуществления этой выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года №1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые имеют право на ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата будет назначена автоматически, однако отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением.

Как напомнили в ПФУ, порядок предоставления помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года и постановлением №1396 от 27 декабря 2023 года.

Ежегодная государственная поддержка предусмотрена для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, жертв нацистских преследований и других категорий граждан, которые имеют соответствующий статус согласно законодательству.