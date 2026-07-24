  1. В Украине

Денежная помощь ко Дню Независимости: как ветеранам получить выплату в 2026 году

19:04, 24 июля 2026 129
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дополнительно обращаться за выплатой ветеранам не нужно.
Денежная помощь ко Дню Независимости: как ветеранам получить выплату в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветеранам войны, которые получают в Пенсионном фонде Украины льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходят военную службу, в 2026 году не нужно будет дополнительно подавать заявления для получения разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, выплата будет проведена автоматически в августе 2026 года одновременно с начислением льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

То есть ветеранам, которые соответствуют этим условиям, не нужно лично обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления помощи — средства будут начислены без дополнительных действий с их стороны.

Речь идет о ежегодной разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины, которая предусмотрена для ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством.

Порядок осуществления этой выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года №1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые имеют право на ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата будет назначена автоматически, однако отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением.

Как напомнили в ПФУ, порядок предоставления помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года и постановлением №1396 от 27 декабря 2023 года.

Ежегодная государственная поддержка предусмотрена для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, жертв нацистских преследований и других категорий граждан, которые имеют соответствующий статус согласно законодательству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ветераны война Пенсионный фонд военное положение денежная помощь

Популярные новости

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 8k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 8k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 10k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 11k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 5k
Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

09:42, 24 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ поддержал арест обвиняемых в государственной измене за передачу РФ видео военных укреплений ВСУ

ЕСПЧ: даже во время военного положения длительное содержание под стражей за преступления против нацбезопасности может быть законным.

Оксана Ферчук, министр цифровой трансформации Украины: биография и профессиональный путь

Оксана Ферчук возглавила Министерство цифровой трансформации Украины после нескольких лет работы над цифровой трансформацией оборонной сферы.

Европейский стандарт правосудия 2026: анализ Rule of Law Report и его влияние на Украину

Битва за независимость судов: сравнительный анализ судебных систем ЕС и стран-кандидатов.

Александр Кравченко: карьерный путь от экономического консультанта до министра

Александр Кравченко — экономист с многолетним опытом работы в международном консалтинге, который возглавил Министерство экономики и окружающей среды Украины: что о нем известно.

XXI внеочередной съезд судей Украины: Верховный Суд и местное суды Киева уже избрали делегатов

Кто будет избирать членов ВСП и судей КСУ: Верховный Суд, местные суды Киева и ряд апелляционных судов уже избрали своих делегатов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]