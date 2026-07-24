Названия городов и сел в Крыму могут изменить: в Раде предлагают новый порядок переименования на период оккупации

Депутаты предлагают ввести отдельный порядок переименования географических объектов в временно оккупированном Крыму и Севастополе.

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В Украине планируют урегулировать порядок переименования географических объектов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект №15439 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка переименования географических объектов Автономной Республики Крым и города Севастополя на период их временной оккупации».

Документ призван предоставить возможность возвращать исторические названия населенным пунктам и другим географическим объектам, а также устранить топонимы, связанные с коммунистическим тоталитарным режимом и российской имперской политикой.

Почему возникла необходимость в новом законе

Авторы законопроекта отмечают, что принятые ранее законы о деколонизации топонимии и осуждении коммунистического тоталитарного режима не учли особенности временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Предусмотренные ими процедуры возлагают полномочия по переименованию на органы, которые в условиях оккупации фактически не могут выполнять свои функции. Кроме того, установленные законодательством сроки оказались недостаточными, особенно в условиях военного положения.

В пояснительной записке подчеркивается, что из-за этого ряд населенных пунктов Крыма до сих пор имеют названия, противоречащие украинскому законодательству, а эффективный механизм их переименования в период оккупации отсутствует.

Также отмечается, что Закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку» еще с 2014 года гарантирует право на возвращение исторических названий населенным пунктам, переименованным после депортации народов в советский период. Однако механизм реализации этой нормы до сих пор не введен.

Кроме того, законодательство не определяет порядок возвращения исторических названий другим географическим объектам, переименованным в связи с депортациями, а также механизм восстановления исторической топонимики коренных народов Украины.

Авторы документа подчеркивают, что временная оккупация Крыма не должна препятствовать возвращению исторических названий, поскольку это является составляющей государственной политики деоккупации и реинтеграции полуострова.

Что предлагается

Документ предлагает внести изменения в законы «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины», «О географических названиях», «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» и «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

На период временной оккупации Крыма и Севастополя Кабинет Министров предлагается определить уполномоченным органом, который сможет инициировать или осуществлять переименование географических объектов в случае, если соответствующие органы власти не могут выполнять свои полномочия.

Переименование будет осуществляться для возвращения исторических названий, в частности тем объектам, которые были переименованы после депортации народов в советский период, для восстановления исторической топонимики коренных народов Украины, а также для устранения названий, содержащих символику коммунистического режима или российской имперской политики.

Предполагается, что решения будут приниматься с учетом рекомендаций центрального органа исполнительной власти в сфере национальной памяти и после консультаций с представительными органами коренных народов Украины.

Кабинет Министров также должен утвердить порядок возвращения исторических названий таким географическим объектам. Законопроект определяет, что соответствующие переименования должны быть проведены в течение года после вступления закона в силу.

Для географических объектов, кроме населенных пунктов, которые содержат символику коммунистического режима или российской имперской политики, предусмотрено получение специального заключения центрального органа в сфере национальной памяти. Такое заключение должно быть подготовлено в шестимесячный срок.

Если Кабинет Министров в течение шести месяцев не внесет в Верховную Раду предложения о переименовании населенных пунктов Крыма и Севастополя, соответствующее решение сможет принять парламент. При этом Верховная Рада также должна учитывать рекомендации органа в сфере национальной памяти и результаты консультаций с представительными органами коренных народов Украины.

Авторы документа считают, что принятие закона будет способствовать возвращению исторических названий географическим объектам Крыма и Севастополя, прекращению использования названий, связанных с коммунистическим режимом, российской имперской политикой или депортацией народов, а также восстановлению исторической топонимики коренных народов Украины.

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