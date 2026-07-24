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Уничтоженное имущество больше не может быть предметом залога: ВС рассмотрел дело о квартире в Бахмуте

14:07, 24 июля 2026 14
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Фактическое уничтожение предмета залога является основанием для прекращения обременения недвижимости.
Уничтоженное имущество больше не может быть предметом залога: ВС рассмотрел дело о квартире в Бахмуте
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Женщина приобрела квартиру в Бахмуте, а позже выяснила, что еще с 1998 года квартира находилась в залоге по кредиту предыдущего владельца.

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После того как жилье было уничтожено в результате боевых действий, собственница решила оформить государственную компенсацию. Однако государственный регистратор отказал ей, поскольку в реестре сохранялось обременение в виде залога и запрета на отчуждение квартиры.

Верховный Суд отметил, что уничтожение предмета залога является законным основанием для прекращения обременения недвижимого имущества и снятия запрета на его отчуждение. Это имеет ключевое значение для владельцев жилья, уничтоженного в результате боевых действий, поскольку позволяет снять обременение, необходимое для оформления государственной компенсации.

Детали дела

В рассматриваемом деле указано, что истец приобрела в г. Бахмуте квартиру, которая, как выяснилось позже, уже являлась предметом залога с 1998 года по кредитному договору предыдущего владельца. С целью оформления права на компенсацию в результате уничтожения / повреждения квартиры она обратилась к государственному регистратору, однако получила отказ в связи с наличием зарегистрированного обременения вещных прав на квартиру. Истец просила суд снять запрет на отчуждение, ссылаясь на то, что она является добросовестным приобретателем, а имущество фактически уничтожено вследствие агрессии РФ.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили. Свои решения они мотивировали тем, что истец является добросовестным приобретателем квартиры, не имеет неисполненных обязательств перед банком, а кредитор длительное время не предъявлял требований к должнику или его наследникам.

Позиция Верховного Суда

КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу банка и сделал следующие правовые выводы.

В частности, КГС ВС разъяснил, что в соответствии со ст. 27 Закона Украины «О залоге» залог сохраняет силу, если по одному из оснований, указанных в законе, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняет силу и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод должником долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.

Суд кассационной инстанции отметил, что суды предыдущих инстанций ошибочно считали добросовестность приобретателя достаточным основанием для снятия обременения, не учтя, что основное обязательство по кредиту осталось неисполненным.

В соответствии со ст. 27 Закона Украины «О залоге» залог сохраняет силу, если по одному из оснований, указанных в законе, имущество или имущественные права, составляющие предмет залога, переходят в собственность другого лица. Залог сохраняет силу и в случаях, когда в установленном законом порядке происходит уступка залогодержателем обеспеченного залогом требования другому лицу либо перевод должником долга, возникшего из обеспеченного залогом требования, на другое лицо.

Следовательно, залог сохраняет силу при переходе права собственности на предмет залога к другому лицу.

Вместе с тем суды не обратили внимания на доводы иска относительно уничтожения предмета залога и не дали им соответствующей правовой оценки с учетом требований ст. 28 Закона Украины «О залоге» и п. 2 ч. 1 ст. 593 ГК Украины. Наиболее важной нормой в этом контексте является п. 2 ч. 1 ст. 593 ГК Украины, согласно которому право залога прекращается в случае утраты предмета залога, если залогодатель не заменил предмет залога.

КГС ВС пришел к выводу, что, поскольку истец обращалась к регистратору именно с целью получения компенсации за уничтоженное / поврежденное имущество, суды должны были установить обстоятельства уничтожения предмета залога, что согласно ст. 28 Закона Украины «О залоге» является основанием для прекращения залога.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы банка КГС ВС отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление КГС Суда от 27 мая 2026 года по делу № 212/3248/25 (производство № 61-12889св25).

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