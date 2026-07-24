Какие налоги нужно заплатить до 30 июля: список для бизнеса и предпринимателей

До 30 июля налогоплательщики должны уплатить ряд обязательных платежей за июнь, в частности налог на добавленную стоимость, акцизный налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и другое.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 июля является предельным сроком уплаты ряда налоговых обязательств за июнь 2026 года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

До 30 июля необходимо заплатить:

акцизный налог за июнь 2026 года;

налог на добавленную стоимость за июнь 2026 года;

военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года;

налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года;

плату за землю (земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности) для плательщиков, кроме граждан, за июнь 2026 года;

арендную плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности за июнь 2026 года;

дивиденды на государственную долю хозяйственными обществами, которые составляют консолидированную финансовую отчетность, за 2025 год;

единый налог юридическими лицами — плательщиками четвертой группы за II квартал 2026 года;

авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена иностранной валюты за июль 2026 года;

рентную плату за июнь 2026 года за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

пользование радиочастотным ресурсом Украины;

транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;

транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

В ГНС также напоминают, что, несмотря на действие военного положения, с 27 мая 2022 года налогоплательщики обязаны в полном объеме выполнять свои налоговые обязанности, в частности по уплате налогов и сборов, представлению отчетности, а также регистрации налоговых и акцизных накладных и расчетов корректировки.

В то же время плательщики, которые по объективным обстоятельствам не имеют возможности своевременно выполнять налоговые обязанности, освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины. Для этого они должны выполнить такие обязанности в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения либо в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления возможности выполнять такие обязанности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.