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Какие налоги нужно заплатить до 30 июля: список для бизнеса и предпринимателей

13:31, 24 июля 2026 77
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До 30 июля налогоплательщики должны уплатить ряд обязательных платежей за июнь, в частности налог на добавленную стоимость, акцизный налог, налог на доходы физических лиц, военный сбор и другое.
Какие налоги нужно заплатить до 30 июля: список для бизнеса и предпринимателей
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30 июля является предельным сроком уплаты ряда налоговых обязательств за июнь 2026 года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

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До 30 июля необходимо заплатить:

  • акцизный налог за июнь 2026 года;
  • налог на добавленную стоимость за июнь 2026 года;
  • военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года;
  • налог на доходы физических лиц с начисленного, но не выплаченного дохода за июнь 2026 года;
  • плату за землю (земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности) для плательщиков, кроме граждан, за июнь 2026 года;
  • арендную плату за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности за июнь 2026 года;
  • дивиденды на государственную долю хозяйственными обществами, которые составляют консолидированную финансовую отчетность, за 2025 год;
  • единый налог юридическими лицами — плательщиками четвертой группы за II квартал 2026 года;
  • авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена иностранной валюты за июль 2026 года;
  • рентную плату за июнь 2026 года за:
  • пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
  • пользование радиочастотным ресурсом Украины;
  • транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;
  • транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

В ГНС также напоминают, что, несмотря на действие военного положения, с 27 мая 2022 года налогоплательщики обязаны в полном объеме выполнять свои налоговые обязанности, в частности по уплате налогов и сборов, представлению отчетности, а также регистрации налоговых и акцизных накладных и расчетов корректировки.

В то же время плательщики, которые по объективным обстоятельствам не имеют возможности своевременно выполнять налоговые обязанности, освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины. Для этого они должны выполнить такие обязанности в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения либо в течение 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем восстановления возможности выполнять такие обязанности.

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