Спор из-за конфискации отбойного молотка, которым повредили авто, дошел до ВС – что решил суд

Верховный Суд отметил, что конфискация отбойного молотка, принадлежащего обвиняемому, не является чрезмерным бременем.

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Отбойный молоток, использовавшийся как орудие уголовного правонарушения, является вещественным доказательством в уголовном производстве и подлежит конфискации в доход государства.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд освободил лицо от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 296 УК на основании ст. 45 УК в связи с деятельным раскаянием, а уголовное производство закрыл. Решил вопрос о вещественных доказательствах в уголовном производстве, в частности, отбойный молоток вернул владельцу. Апелляционный суд изменил определение суда первой инстанции в части решения вопроса о судьбе вещественного доказательства и постановил на основании ч. 9 ст. 100 УПК конфисковать в доход государства орудие совершения уголовного правонарушения – отбойный молоток.

В кассационной жалобе обвиняемый указывает на неправомерность определения апелляционного суда в части конфискации в доход государства вещественного доказательства – отбойного молотка.

Верховный Суд оставил без изменения определение апелляционного суда.

На что обратил внимание КУС

Коллегия судей КУС указала, что по правилам ч. 9 ст. 100 УПК вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом при принятии судебного решения, которым заканчивается уголовное производство. При этом п. 1 указанной нормы предусматривает, что деньги, ценности и иное имущество, которые были подысканы, изготовлены, приспособлены или использованы как средства либо орудия совершения уголовного правонарушения и/или сохранили на себе его следы, конфискуются, кроме случаев, когда собственник (законный владелец) не знал и не мог знать об их незаконном использовании.

По материалам дела, отбойный молоток, которым обвиняемый во время хулиганских действий повредил автомобиль, был признан вещественным доказательством в уголовном производстве. Поэтому апелляционный суд, руководствуясь приведенными законодательными предписаниями, пришел к обоснованному выводу о конфискации в доход государства указанного молотка, который использовался как орудие уголовного правонарушения.

При этом, учитывая то, что вследствие совершения уголовного проступка потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 235 328 грн, конфискация отбойного молотка, принадлежащего обвиняемому, не возложила на него чрезмерное бремя и является соразмерной совершенному.

Несмотря на утверждение обвиняемого в кассационной жалобе, изъятие в доход государства указанного орудия не является специальной конфискацией. Ведь предусмотренные статьями 96-1, 96-2 УК материально-правовые основания для ее применения в данном деле не установлены. Вместо этого апелляционный суд, исходя из императивных предписаний п. 1 ч. 9 ст. 100 УПК, решил вопрос о судьбе вещественных доказательств, надлежащим образом мотивировав свое решение.

Постановление коллегии судей Второй судебной палаты КУС ВС от 16 июня 2026 года по делу № 938/665/25 (производство № 51-44км26).

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