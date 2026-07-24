Верховный Суд признал противоправным применение понижающих коэффициентов к военным пенсиям.

КАС ВС сформировал правовой вывод, согласно которому изменение порядка выплаты военных пенсий возможно исключительно путем внесения изменений в специальный закон.

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Верховный Суд сформировал правовой вывод относительно применения в 2026 году понижающих коэффициентов к пенсиям лиц, уволенных с военной службы. Коллегия судей Кассационного административного суда пришла к выводу, что статья 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2025 года №1778 ввели дополнительное правовое регулирование в сфере пенсионного обеспечения, которая уже урегулирована специальным законом. При таких обстоятельствах применению подлежат именно нормы Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Верховный Суд подчеркнул, что условия и нормы пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, могут изменяться исключительно путем внесения изменений в специальный закон либо в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно поэтому действия органа Пенсионного фонда по применению понижающих коэффициентов к пенсии истца были признаны противоправными.

Обстоятельства дела

Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области и получает пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

После перерасчета пенсии с 1 января 2026 года ее общий размер был определен в сумме 28 000 грн. В то же время Пенсионный фонд применил к части пенсии, превышавшей десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, понижающие коэффициенты, предусмотренные статьей 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановлением Кабинета Министров №1778. В результате фактический размер пенсии к выплате составил 25 990,74 грн.

Пенсионер обратился в Пенсионный фонд с требованием выплачивать пенсию без применения понижающих коэффициентов, однако получил отказ. Орган Пенсионного фонда сослался на статью 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановление Кабинета Министров №1778, после чего пенсионер обжаловал такие действия в судебном порядке.

Что решили суды

Черкасский окружной административный суд, с выводами которого согласился Шестой апелляционный административный суд, частично удовлетворил иск.

Суды признали противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области по ограничению выплаты пенсии путем применения понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров №1778, и обязали провести перерасчет и выплату пенсии с 1 января 2026 года без применения этих коэффициентов и без ограничения максимальным размером, с учетом уже выплаченных сумм.

Не согласившись с такими решениями, Пенсионный фонд подал кассационную жалобу.

Позиция Верховного Суда

Кассационный административный суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Верховный Суд отметил, что специальный Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» прямо предусматривает: изменение условий и норм пенсионного обеспечения данной категории лиц допускается исключительно путем внесения изменений в этот закон либо в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Суд обратил внимание, что статья 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» предусмотрела выплату военных пенсий, превышающих десять прожиточных минимумов, с применением понижающих коэффициентов к сумме превышения, а Кабинет Министров постановлением №1778 определил размеры таких коэффициентов и порядок их применения. Вместе с тем эти положения фактически установили иное, дополнительное правовое регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, которое не согласуется со специальным законом.

Коллегия судей подчеркнула, что изменения в специальный Закон Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в части ограничения размера пенсий либо применения понижающих коэффициентов не вносились. Следовательно, изменение правового регулирования в данной сфере могло произойти только путем внесения изменений именно в этот закон, а не через закон о Государственном бюджете либо подзаконный нормативный акт.

Верховный Суд также сослался на устоявшуюся практику Конституционного Суда Украины, согласно которой закон о Государственном бюджете не может изменять либо сужать права, гарантии и социальные выплаты, установленные другими законами, а также устанавливать иное правовое регулирование в сфере, которая уже урегулирована специальным законом. Конституция Украины не предоставляет закону о Государственном бюджете более высокой юридической силы по сравнению с другими законами.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на принцип lex specialis derogat generali. Суд указал, что в случае конкуренции между общим и специальным законом применению подлежат нормы специального закона. Кроме того, в соответствии с частью третьей статьи 7 Кодекса административного судопроизводства суды не должны применять нормативно-правовые акты, если придут к выводу об их несоответствии Конституции либо законам Украины, даже если такие акты формально остаются действующими.

Правовой вывод Верховного Суда

Верховный Суд сформировал правовой вывод относительно применения постановления Кабинета Министров №1778.

Коллегия судей указала, что применение при исчислении либо перерасчете пенсий граждан из числа лиц, проходивших военную службу, и других лиц, имеющих право на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», положений статьи 30 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» и постановления Кабинета Министров №1778, предусматривающих применение понижающих коэффициентов к части пенсии, превышающей десять прожиточных минимумов, является противоправным, поскольку фактически приводит к ограничению гарантированного статьей 46 Конституции Украины права на надлежащую социальную защиту.

Суд по делу №580/1002/26 также пришел к выводу, что действия Пенсионного фонда по выплате истцу пенсии с применением таких коэффициентов не соответствуют требованиям статей 19 и 92 Конституции Украины и статьи 2 Кодекса административного судопроизводства Украины, а потому являются противоправными.

Результат

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черкасской области без удовлетворения, а решение Черкасского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда — без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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