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Военный умер от пневмонии: суд обязал признать смерть связанной с защитой Родины

08:12, 24 июля 2026 288
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Почти два года мать военнослужащего доказывала, что смерть ее сына от пневмонии связана с защитой Родины.
Военный умер от пневмонии: суд обязал признать смерть связанной с защитой Родины
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Житомирский окружной административный суд разъяснил важный аспект оформления документов в случае смерти военнослужащего. Если после издания приказа воинской части военно-врачебная комиссия пересмотрела причинную связь смерти и установила новые обстоятельства, командование не может отказаться от внесения соответствующих изменений лишь из-за якобы отсутствия такого механизма в законодательстве. Суд отметил, что действующие нормативные акты предусматривают возможность внесения изменений в уже изданные приказы путем издания нового приказа. Вместе с тем суд подчеркнул, что сам первоначальный приказ был законным на момент его принятия, поэтому оснований для его отмены нет.

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Обстоятельства дела

В суд обратилась мать умершего военнослужащего, которая просила обязать воинскую часть изменить приказ о причине смерти ее сына.

После смерти военнослужащего в декабре 2023 года командир воинской части издал приказ, в котором указывалось, что причиной смерти стала двусторонняя тотальная пневмония, а смерть не связана с исполнением обязанностей военной службы и защитой Родины.

В апреле 2024 года Центральная военно-врачебная комиссия установила, что заболевание, ставшее причиной смерти военнослужащего, связано с прохождением военной службы. Впоследствии Седьмой апелляционный административный суд обязал пересмотреть причинную связь заболевания, которое привело к смерти военнослужащего.

По результатам такого пересмотра был составлен протокол заседания штатной военно-врачебной комиссии от 4 февраля 2026 года. Комиссия установила, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, и причина его смерти связаны с защитой Родины.

После этого мать военнослужащего обратилась в воинскую часть с заявлением о внесении соответствующих изменений в приказ. Однако ей отказали, сославшись на то, что законодательство якобы не предусматривает механизма внесения изменений в уже изданные приказы. Именно этот отказ она обжаловала в суде.

Что установил суд

Суд по делу №240/12175/26 обратил внимание, что Инструкция по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины, утвержденная приказом Минобороны №280, прямо предусматривает возможность внесения изменений в уже подписанные приказы по личному составу путем издания нового приказа.

Поэтому доводы воинской части об отсутствии нормативного механизма для внесения изменений суд признал необоснованными.

Вместе с тем суд подчеркнул, что на момент издания приказа от 26 января 2024 года он соответствовал имевшимся тогда документам и установленным обстоятельствам. Поэтому оснований для признания этого приказа противоправным либо его отмены суд не установил.

В то же время после того, как по результатам пересмотра причинной связи военно-врачебная комиссия пришла к новому выводу, воинская часть была обязана привести свои документы в соответствие с этим выводом. Отказ сделать это, по убеждению суда, противоречил требованиям законодательства. Именно поэтому противоправной была признана не первоначальная редакция приказа, а отказ воинской части внести в него изменения после получения нового заключения ВВК.

Что решил суд

Житомирский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным отказ воинской части во внесении изменений в приказ от 26 января 2024 года относительно причины смерти военнослужащего и обязал командира воинской части внести соответствующие изменения с учетом протокола заседания штатной военно-врачебной комиссии от 4 февраля 2026 года.

После внесения изменений в приказе должно быть указано, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, и причина его смерти связаны с защитой Родины.

Вместе с тем в удовлетворении требования о признании противоправным и отмене самого приказа от 26 января 2024 года суд отказал, поскольку на момент его принятия он соответствовал действовавшим на тот момент документам и не был незаконным.

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