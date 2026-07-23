Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Семье отказали в выплате 15 млн грн из-за отсутствия населенного пункта в приказе о районах ведения боевых действий, однако суд отменил это решение.

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Семье погибшего военнослужащего Государственной специальной службы транспорта отказали в выплате единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн. Причиной стало то, что населенный пункт, где военнослужащий получил смертельное ранение, не был включен в приказ Главнокомандующего ВСУ о районах ведения военных (боевых) действий.

Однако Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что такое обстоятельство само по себе не может быть основанием для отказа. Суд отметил: если документы подтверждают, что военнослужащий непосредственно выполнял боевое (специальное) задание и погиб во время мероприятий по обеспечению обороны Украины, члены его семьи имеют право на единовременную денежную помощь, предусмотренную пунктом 2 постановления Кабинета Министров №168.

Обстоятельства дела

Военнослужащий Государственной специальной службы транспорта был призван на военную службу по мобилизации в феврале 2024 года. В конце ноября того же года его в составе команды направили для выполнения боевого (специального) задания в район Купянска Харьковской области.

26 ноября 2024 года военнослужащий погиб от огнестрельного ранения. Согласно врачебному свидетельству о смерти, смертельное ранение он получил на боевых позициях. Акт служебного расследования установил, что на момент гибели военнослужащий выполнял боевое (специальное) задание, находился в защитном снаряжении, а его смерть наступила вследствие действий противника. Гибель была признана связанной с защитой Родины, а военно-врачебная комиссия подтвердила, что ранение и причина смерти связаны с защитой Украины. Кроме того, воинская часть выдала справку о непосредственном участии военнослужащего в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, в районе населенных пунктов Купянск-Узловой и Осиново Купянского района.

Матери, жене и несовершеннолетнему сыну погибшего были выданы удостоверения членов семьи погибшего Защитника Украины. После этого они обратились в Администрацию Государственной специальной службы транспорта с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи. Однако комиссия отказала им в ее назначении и выплате.

Почему отказали

Комиссия исходила из того, что населенный пункт Купянск-Узловой не был включен в приказ Главнокомандующего ВСУ о районах ведения военных (боевых) действий за соответствующий период. По мнению ответчика, это означало, что военнослужащий не находился непосредственно в районе ведения боевых действий, а потому члены его семьи не имеют права на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн по пункту 2 постановления Кабинета Министров №168. Вместе с тем ответчик отмечал, что семья может претендовать на выплату в ином порядке.

Позиция суда

Суд не согласился с таким подходом.

Он отметил, что право на единовременную денежную помощь зависит от подтверждения непосредственного участия военнослужащего в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, а также его пребывания в районе осуществления таких мероприятий. Вместе с тем сам по себе факт невключения конкретного населенного пункта в приказ Главнокомандующего ВСУ о районах ведения военных (боевых) действий не является достаточным основанием для отказа в выплате, если эти обстоятельства подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами. Такой подход, как отметил суд, соответствует и правовой позиции Верховного Суда.

Суд установил, что факт непосредственного участия военнослужащего в выполнении боевого (специального) задания подтверждается боевым распоряжением, приказами воинской части, врачебным свидетельством о смерти, актом служебного расследования, заключением военно-врачебной комиссии и справкой о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Совокупность этих доказательств свидетельствует, что военнослужащий погиб при выполнении задач по защите государства.

Кроме того, суд обратил внимание, что Купянская городская территориальная община входила в перечень территорий возможных боевых действий, утвержденный Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а определенный период такого статуса охватывал дату гибели военнослужащего. По мнению суда, это дополнительно подтверждает, что гибель наступила в районе осуществления мероприятий по отпору вооруженной агрессии.

Также по делу №160/32135/25 суд подчеркнул, что конституционный принцип усиленной социальной защиты военнослужащих и членов их семей предусматривает: любые сомнения относительно наличия оснований для осуществления социальной выплаты лицу, погибшему при защите Родины, должны толковаться в пользу такого лица и его семьи.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд полностью удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии Администрации Государственной специальной службы транспорта об отказе в назначении единовременной денежной помощи.

Кроме того, суд обязал Администрацию Государственной специальной службы транспорта назначить и выплатить членам семьи погибшего военнослужащего единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн, предусмотренную пунктом 2 постановления Кабинета Министров №168, равными долями между тремя получателями — матерью, женой и несовершеннолетним сыном погибшего. Каждому из них должно быть выплачено по 5 млн грн.

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