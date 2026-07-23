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Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета

17:00, 23 июля 2026 114
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Новые правила для телеканалов и радиостанций: Нацсовет извенил порядок лицензирования во время войны.
Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета
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С началом полномасштабного вторжения профессиональная жизнь медийщиков существенно изменилась: редакции начали подстраиваться под новые условия работы, некоторые вообще потеряли такую ​​возможность из-за оккупации и обстрелов, а часть редакций потеряла технические возможности для осуществления вещания. Работать пришлось по новым специальным правилам, которые постоянно меняются в соответствии с новыми вызовами.

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Именно изменения в подзаконных документах нередко определяют, сможет ли вещатель продолжить работу во время боевых действий, получить необходимое разрешение или временно приостановить эфир без риска потерять лицензию. Именно поэтому Национальный совет по телевидению и радиовещанию в очередной раз пересмотрел правила лицензирования, адаптировав их к реалиям военного времени.

Рассказываем, что изменилось для вещателей и какие новые возможности предполагает решение №1838.

Что регулирует Положение и почему его обновление имеет значение

Положение об особенностях лицензирования и регистрации в сфере медиа в период военного или чрезвычайного положения было принято Национальным советом еще в мае 2023 года. Документ определяет специальный порядок работы регулятора в условиях военного или чрезвычайного положения.

Именно на его основании Нацсовет рассматривает вопросы лицензирования вещателей, регистрации новых субъектов в сфере медиа, согласования временного прекращения вещания, а также устанавливает особые условия работы компаний, которые не могут выполнять конкретные требования законодательства из-за боевых действий.

Фактически это один из ключевых документов, позволяющий системе медиарегулирования работать даже в регионах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов или вообще временно утративших стабильную инфраструктуру.

Медиа из зон боевых действий получили дополнительные возможности

Решение №1838 было принято 9 июля 2026 года и обнародовано 10 июля. Документ вносит изменения в Положение об особенностях лицензирования и регистрации в сфере медиа, которое действует в условиях войны, а также уточняет перечень территорий с особым режимом вещания. Новые правила касаются прежде всего вещателей, работающих в районах активных боевых действий, временно оккупированных территориях или подвергшихся влиянию военных ограничений.

Одно из ключевых новшеств касается лицензиатов, передатчики которых расположены на территориях активных боевых действий. Теперь такие вещатели могут обратиться в Нацсовет с ходатайством, чтобы перенести предельный срок начала вещания, временно прекратить вещание, определить сроки такого прекращения. В то же время необходимо будет предоставить объяснение причин и документальное подтверждение обстоятельств, исключающих работу.

Эта норма распространяется как на теле- и радиовещателей, использующих радиочастотный спектр, так и на субъектов медиа, которые вещают без использования частот, если их главные станции расположены в районах боевых действий.

Таким образом, государство официально признает, что в условиях войны отдельные вещатели физически не могут выполнять требования мирного времени.

Новые основания для аннулирования разрешений на временную речь

Также в документе четко сформулирован список оснований, по которым могут аннулировать разрешения на временное вещание. Теперь таким основанием станет включение территории в перечень временно оккупированных территорий в соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий №376 от 28 февраля 2025 года.

Также добавлена ​​еще одна норма – разрешение на временную вещание может быть прекращено после завершения перенастройки частот или каналов вещания, если соответствующие полосы радиочастот были ранее освобождены для нужд обороны и безопасности государства. Отметим, что во время войны часть радиочастотного ресурса использовалась военными и правоохранительными органами, а СМИ временно переводились на другие каналы.

Урегулированы вопросы военных вещателей

Также уточнили и порядок применения специальных условий для аудиовизуальных медиа, учредителем которых является Министерство обороны Украины. Речь идет о вещателях, выполняющих информационные задачи в интересах сектора безопасности и обороны. Для них сохранили возможность работать по отдельным правилам, предусмотренным Законом «О медиа», позволяющим оперативнее организовывать вещание в условиях военного положения и обеспечивать непрерывное информирование населения и военнослужащих.

Такой подход учитывает особую роль государственных оборонных медиа во время войны, когда скорость распространения официальной информации часто имеет критическое значение.

Что это значит для рынка медиа

На первый взгляд, изменения выглядят сугубо техническими. На самом же деле они закрывают пробелы, с которыми вещатели сталкиваются уже не первый год. Ситуация в условиях войны может измениться в любой момент: территория, где еще вчера работала телекомпания, сегодня оказывается под обстрелами или временной оккупацией. Поэтому выполнить лицензионные требования в определенные ченые сроки часто просто невозможно.

Именно такие практические ситуации и послужили основанием для корректировки Положения. Документ не вводит принципиально новые правила, а скорее детализирует механизмы, которые уже применялись Национальным советом во время военного положения. Это должно сделать решение регулятора более предсказуемым для самих вещателей.

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СМИ Нацсовет Украины

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