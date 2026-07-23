Пенсию могут повысить на 20%: кто имеет право на дополнительную выплату

Право на доплату имеют жители горных населенных пунктов четырех областей Украины, а с 2026 года также отдельные внутренне перемещенные лица.

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Часть украинских пенсионеров имеет право на дополнительную ежемесячную выплату к пенсии. Речь идет о так называемой горной надбавке, которая составляет 20% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако эта выплата не назначается автоматически. Чтобы ее получить, пенсионерам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и подтвердить свое право на доплату.

Согласно Закону Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине», на дополнительную выплату могут претендовать граждане, которые постоянно проживают или работают в населенных пунктах, имеющих официальный статус горных.

Речь идет о населенных пунктах в четырех областях Украины:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

Для назначения надбавки необходимо фактически проживать или работать в горной местности не менее шести месяцев подряд.

Также право на выплату могут получить внутренне перемещенные лица, которые фактически проживают в горных населенных пунктах и соответствуют установленным требованиям.

Размер горной надбавки составляет 20% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2026 году этот показатель составляет 2361 гривну, поэтому ежемесячная доплата составляет около 472 гривен. Выплата может назначаться вместе с другими пенсионными надбавками. Например, пенсионер, который получает возрастную доплату после достижения 80 лет, может одновременно получать и горную надбавку.

Для получения выплаты пенсионеру необходимо:

получить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления;

подать заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины;

пройти проверку права на назначение надбавки.

После подтверждения права Пенсионный фонд назначает дополнительную выплату.

Кроме горной надбавки, пенсионерам могут назначать возрастные доплаты. Они начисляются автоматически после достижения соответствующего возраста, если размер пенсии соответствует установленным требованиям.

Размер таких выплат составляет:

для людей в возрасте от 70 до 74 лет — до 300 гривен;

от 75 до 79 лет — до 456 гривен;

после 80 лет — до 570 гривен в месяц.

Если пенсионер имеет право на несколько видов доплат, они могут выплачиваться одновременно при условии соблюдения требований законодательства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинское законодательство гарантирует отдельным пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста, минимальный размер пенсионной выплаты. Он составляет 40% минимальной заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что такое повышение производится автоматически, однако распространяется не на всех пенсионеров. Для проведения перерасчета необходимо соответствовать ряду условий, предусмотренных законодательством.