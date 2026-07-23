Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды

ВСП продлил командировку судьи из Бахмутского суда и направил еще 8 судей в другие учреждения.

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Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендациями о командировании судей для осуществления правосудия.

В частности, ВСП принял решение командировать сроком на один год:

Куденкова Кирилла — судью Донецкого окружного административного суда в Житомирский окружной административный суд;

Давиденко Татьяну — судью Донецкого окружного административного суда в Харьковский окружной административный суд;

Пляшеву Екатерину — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.

Секирскую Анжелу — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.

Киселеву Евгению — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.

Качанка Александра — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.

Ирметову Олесю — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.

Агееву Елену — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области в Александровский районный суд Донецкой области.

Кроме того, Высший совет правосудия продлил срок командировки судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области Фроловой Натальи в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС предлагала на один год перевести судей Славянского горрайонного суда в Киевский районный суд Полтавы.

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