  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды

12:40, 23 июля 2026 161
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВСП продлил командировку судьи из Бахмутского суда и направил еще 8 судей в другие учреждения.
Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендациями о командировании судей для осуществления правосудия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, ВСП принял решение командировать сроком на один год:

  • Куденкова Кирилла — судью Донецкого окружного административного суда в Житомирский окружной административный суд;
  • Давиденко Татьяну — судью Донецкого окружного административного суда в Харьковский окружной административный суд;
  • Пляшеву Екатерину — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
  • Секирскую Анжелу — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
  • Киселеву Евгению — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
  • Качанка Александра — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
  • Ирметову Олесю — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
  • Агееву Елену — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области в Александровский районный суд Донецкой области.

Кроме того, Высший совет правосудия продлил срок командировки судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области Фроловой Натальи в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС предлагала на один год перевести судей Славянского горрайонного суда в Киевский районный суд Полтавы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС командировка

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 7k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 5k
Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

12:12, 22 июля 2026 4k
Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

Суд объяснил, освобождают ли отсутствие договора и непроживание от оплаты коммунальных услуг

17:38, 22 июля 2026 4k
Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

Суд отменил постановление ТЦК о штрафе в 17 тысяч грн: неявка по повестке не является длящимся правонарушением

21:00, 21 июля 2026 7k
Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

Родителям военнослужащего, погибшего в ДТП во время отпуска, отказали в выплате 15 млн грн: суд стал на сторону семьи

16:50, 21 июля 2026 7k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Затопило квартиру сверху: ошибки, из-за которых можно остаться без компенсации, и почему сосед не всегда виноват

Когда квартиру затопило сверху, чаще всего сразу считают виновным соседа с верхнего этажа, однако с юридической точки зрения это не всегда так.

Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды

ВСП продлил командировку судьи из Бахмутского суда и направил еще 8 судей в другие учреждения.

ТОП-5 правовых позиций Верховного Суда по земельным спорам: границы, аренда, паи и права собственности

Публикуем пять новых правовых позиций, которые могут иметь значение для владельцев земельных участков, арендаторов и общин.

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчина не прибыл на сборный пункт в октябре 2023 года, однако суд установил, что его статус не позволял привлечь его к ответственности за уклонение от мобилизации.

Сокращение штата или скрытое увольнение: когда работодатель будет обязан восстановить работника

Сокращение штата не лишает работника предусмотренных законом гарантий, а нарушение процедуры нередко становится основанием для восстановления на работе через суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]