Судей из Донецкой и Луганской областей командировали для осуществления правосудия в другие суды
Высший совет правосудия рассмотрел представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины с рекомендациями о командировании судей для осуществления правосудия.
В частности, ВСП принял решение командировать сроком на один год:
- Куденкова Кирилла — судью Донецкого окружного административного суда в Житомирский окружной административный суд;
- Давиденко Татьяну — судью Донецкого окружного административного суда в Харьковский окружной административный суд;
- Пляшеву Екатерину — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
- Секирскую Анжелу — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
- Киселеву Евгению — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
- Качанка Александра — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
- Ирметову Олесю — судью Луганского окружного административного суда в Днепропетровский окружной административный суд.
- Агееву Елену — судью Славянского горрайонного суда Донецкой области в Александровский районный суд Донецкой области.
Кроме того, Высший совет правосудия продлил срок командировки судьи Бахмутского горрайонного суда Донецкой области Фроловой Натальи в Саксаганский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС предлагала на один год перевести судей Славянского горрайонного суда в Киевский районный суд Полтавы.
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