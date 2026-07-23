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МВФ требует отменить льготы на посылки уже в июле: какие еще налоговые изменения ждут украинцев по новому меморандуму

08:30, 23 июля 2026 207
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МВФ определил новые требования к Украине: что будет с налогами, посылками и военным сбором.
МВФ требует отменить льготы на посылки уже в июле: какие еще налоговые изменения ждут украинцев по новому меморандуму
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В июле 2026 года Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил первый пересмотр 48-месячной программы Расширенного финансирования (EFF) для Украины. Основой этого сотрудничества стал Меморандум об экономической и финансовой политике (MEFP), который вместе с Письмом о намерениях фиксирует обязательства украинских властей в обмен на финансовую поддержку в размере около 2,2 млрд долларов США (общий объем выплат на данный момент).

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Меморандум (MEFP) — это документ, заключенный между Украиной в лице Президента, Премьер-министра, Министра финансов и Главы НБУ с одной стороны, и Международным валютным фондом с другой.

Еще один важный документ — это отчет МВФ по Украине № 26/188, подготовленный экспертами Международного валютного фонда и утвержденный Исполнительным советом МВФ 20 июля 2026 года по результатам первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций по статье IV Устава МВФ.

В пакет документов входят пресс-релиз МВФ, Доклад персонала, Информационное приложение, Дополнительная информация и Заявление заместителя исполнительного директора от Украины.

Именно в этом отчете обнародован обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике (MEFP) и Письмо о намерениях от 2 июля 2026 года, подписанные руководством Украины.

Документ определяет оценку выполнения Украиной условий четырехлетней программы EFF, а также содержит перечень структурных реформ в сферах налоговой политики, борьбы с коррупцией, управления государственными финансами, энергетики, государственного управления и евроинтеграции.

Помимо MEFP, в отчете фигурирует еще один важный документ — Меморандум о взаимопонимании с Группой кредиторов Украины (GCU), подписанный в апреле 2026 года.

Что предусматривает Меморандум: ключевые обязательства Украины

Обновленный Меморандум определяет реформы, которые Украина обязуется реализовать в рамках программы EFF для получения следующих траншей финансирования от МВФ.

Налоговая и фискальная политика

Меморандум предусматривает меры по сокращению теневой экономики и расширению налоговой базы. В частности, Украина взяла на себя обязательства, среди прочего, подготовить реформу упрощенной системы налогообложения, которая предусматривает отмену освобождения от НДС для плательщиков единого налога, если их оборот превышает установленный порог обязательной регистрации плательщиком НДС. Реализация этой реформы запланирована до апреля 2027 года.

Монетарная политика и Национальный банк

В документе подтвержден курс на сохранение независимости Национального банка Украины. НБУ продолжит политику управляемой гибкости валютного курса для поддержания макроэкономической стабильности и в очередной раз подтвердил отказ от монетарного финансирования государственного бюджета, за исключением чрезвычайных ситуаций, связанных с критическими задержками международной помощи.

Энергетический сектор

МВФ отмечает, что для финансовой стабилизации энергетической отрасли Украина должна постепенно перейти к экономически обоснованным тарифам на газ, электроэнергию и теплоснабжение. Перед принятием таких решений правительство должно разработать механизмы социальной защиты уязвимых категорий населения. Соответствующий анализ запланировано завершить до октября 2026 года.

Антикоррупционная политика и государственное управление

Среди ключевых структурных маяков также определены:

  • введение Национальным агентством по предотвращению коррупции новых риск-ориентированных правил проверки деклараций с приоритетом для чиновников высокого ранга (до конца сентября 2026 года);
  • завершение реформы Счетной палаты путем назначения новых членов на конкурсной основе (до декабря 2026 года).

Важно: Меморандум не является законом и не означает автоматического введения всех указанных изменений. Большинство из них потребует принятия отдельных законов Верховной Радой или решений Кабинета Министров. Документ лишь определяет обязательства Украины перед МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

Большое откладывание

Самой важной новостью для малого и среднего бизнеса является изменение графика реформы упрощенной системы налогообложения:

Отмена освобождения от НДС для плательщиков единого налога, чей оборот превышает порог регистрации, перенесена на апрель 2027 года (с вступлением в силу с 1 января 2028 года).

Властям нужен дополнительный год, чтобы провести административную реформу ГНС (Государственной налоговой службы) и снизить расходы на соблюдение налогового законодательства (compliance costs), которые сейчас слишком высоки для малого бизнеса.

До конца декабря 2026 года планируется подать закон об «анти-сплиттинге» (противодействии дроблению бизнеса) и ограничении использования упрощенной системы для скрытия трудовых отношений.

Также МВФ настаивает, что перед усилением налогового давления государство должно упростить администрирование:

Планируется повысить порог для внеплановых проверок при возмещении НДС со 100 000 грн до 1 000 000 грн (дедлайн — август 2026).

Поставлена цель снизить количество заблокированных накладных до менее чем 0,08% от общего количества в месяц.

ГНС работает над упрощением форм деклараций и внедрением сервиса предварительного заполнения налоговой отчетности для малого бизнеса на основе данных РРО.

После завершения военного положения 5-процентная ставка военного сбора должна действовать еще три года. Однако власти уже рассматривают варианты его замены на специальный «Налог на реконструкцию», чтобы сохранить поступления в бюджет в переходный период.

Что дальше: финансирование и следующие пересмотры программы

Финансовая поддержка партнеров

МВФ отмечает, что Украина имеет подтвержденные источники внешнего финансирования на ближайшие годы. В частности, речь идет о Ukraine Support Loan (USL) от Европейского Союза, который предусматривает до 90 млрд евро поддержки в 2026–2027 годах.

Кроме того, продолжает действовать инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), в рамках которой Украина должна получить около 37 млрд долларов США. Финансирование обеспечивается за счет будущих доходов от замороженных российских суверенных активов.

Следующие пересмотры программы МВФ

Программа расширенного финансирования (EFF) предусматривает регулярные пересмотры выполнения Украиной взятых обязательств.

На данный момент запланированы:

  • второй пересмотр — осенью 2026 года на основе показателей выполнения программы по состоянию на конец июня 2026 года;
  • третий пересмотр — в декабре 2026 года по результатам выполнения структурных маяков и макроэкономических показателей по состоянию на конец сентября 2026 года.

Именно от результатов этих пересмотров будет зависеть принятие МВФ решений по выделению Украине следующих траншей финансовой помощи.

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Украина МВФ налоги

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