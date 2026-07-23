Дело Kernel против Sense Bank: анализ иска на 1,75 миллиарда гривен

В Хозяйственном суде города Киева идет рассмотрение иска структуры группы Kernel к национализированному Sense Bank на сумму 1,75 млрд грн.

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Обстоятельства дела аграрной группы Kernel против «СЕНС БАНКа» должны привлечь особое внимание государственных органов, в частности Высшего совета правосудия (ВСП). По мнению экс-редактора «Экономической правды» Сергея Лямца, определенные совпадения позволяют предположить, что приведенные обстоятельства могут вызывать вопросы относительно обеспечения внешней беспристрастности судебного разбирательства.

«У меня есть обоснованные сомнения и в случайности выбора судьи, и в мотивах «Кернела», и даже в беспристрастности топ-менеджеров «СЕНС БАНКа». Да, это не подозрение в том смысле, который вкладывают в это слово следователи и прокуроры, а просто мое личное оценочное суждение», — отмечает автор.

Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», Хозяйственный суд города Киева рассматривает дело № 910/4298/26 по иску кипрской компании Etrecom Investments Limited, входящей в группу Kernel, к кипрской компании Greatford Limited и государственному АО «СЕНС БАНК». Третьим лицом на стороне государственного банка выступает Министерство финансов Украины.

Сумма иска составляет 38,8 млн долларов США, что по текущему курсу приблизительно равно 1,75 млрд грн. Важно, что в этом деле Greatford и АО «СЕНС БАНК» являются соответчиками. Поскольку у Greatford Limited отсутствуют средства, в случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на «СЕНС БАНК». Как автор писал ранее, это может повлиять на показатели государственного бюджета Украины. В случае удовлетворения иска финансовые последствия могут выйти за пределы конкретного спора, поскольку решение суда потенциально повлияет на дальнейшую судебную практику по делам, связанным с обязательствами по Loan Participation Notes (LPN).

«Судебный иск Kernel против «СЕНС БАНКа» — это дело государственного значения», — считает автор.

Трансграничный спор в украинском суде

Иск подан кипрской компанией Etrecom к кипрской компании Greatford, которая, по открытым данным, связана с бывшими владельцами «СЕНС БАНКа». По мнению автора, имеются определенные обстоятельства, которые могут вызывать вопросы относительно рисков в этом деле. В частности, привлечение банка в качестве соответчика позволило истцу перенести рассмотрение трансграничного спора в украинский суд. Такой шаг может быть направлен на получение доступа к активам банка. Подобные процессуальные риски могут быть предметом правовой оценки.

Согласно материалам дела, исторически между структурами, связанными с Kernel, и банком существовали активные взаимоотношения. Kernel обслуживался в Банке, получал кредиты, в целом история отношений носила положительный характер. Именно исходя из этого положительного опыта Kernel через свою компанию Etrecom решил инвестировать собственные средства в Loan Participation Notes (LPN), эмитированные нидерландским независимым фондом E.M.I.S. Finance B.V., приобретя их на вторичном рынке у компании Greatford.

По утверждению Etrecom, компания приняла указанные облигации в счет исполнения соответствующих обязательств АО «СЕНС БАНК» еще до его национализации. Ценные бумаги передала компания Greatford.

После национализации банка в июле 2023 года были установлены новые сроки погашения долгов — 2029–2032 годы, однако Etrecom обратилась в суд сейчас, определив «СЕНС БАНК» соответчиком по делу.

«Думаю, юристы «Кернела» сделали банк соответчиком, чтобы добраться до денег Банка, а возможно получить средства дважды, один раз от Банка, второй — при погашении LPN в будущем. Хотя государственный банк к этому долгу не имеет никакого отношения, его могут заставить платить», — пишет Сергей Лямец. Редакция обращает внимание, что приведенное является личной оценкой автора и не подтверждено судебными решениями или иными установленными фактами.

Обстоятельства распределения дела

Иск в Хозяйственный суд города Киева подавался трижды, прежде чем дело было распределено судье Светлане Погребной. Она является судьей Хозяйственного суда Полтавской области и была командирована в Хозяйственный суд города Киева сроком на один год в соответствии с решением Высшего совета правосудия.

Как отмечает Сергей Лямец, повторная подача иска и его последующее автоматизированное распределение могут требовать дополнительной процессуальной оценки, несмотря на значительные расходы на судебный сбор. По его оценке, при каждом повторном обращении в суд Kernel уплачивал судебный сбор, общая сумма которого могла достигнуть около 50 тыс. долларов США, при этом часть этих средств компания, вероятно, не сможет вернуть.

Автор также обратил внимание, что, по данным Единого государственного реестра судебных решений, судья Светлана Погребная неоднократно рассматривала дела с участием компаний группы Kernel. По мнению автора, принятые по этим делам решения были благоприятными для аграрной группы.

Вместе с тем сам по себе этот факт не свидетельствует о предвзятости судьи. Именно на эти обстоятельства, среди прочего, ссылалась компания Greatford, заявляя ходатайство об отводе судьи. Заявление было рассмотрено в порядке, предусмотренном Хозяйственным процессуальным кодексом Украины, однако в его удовлетворении было отказано, после чего дело продолжило рассматриваться судьей, определенной автоматизированной системой распределения.

По мнению автора, совокупность обстоятельств, связанных с неоднократной подачей иска, его повторным автоматизированным распределением и предыдущим участием судьи в делах с участием Kernel, может представлять интерес с точки зрения соблюдения процессуальных гарантий и принципа случайного определения состава суда. Окончательная оценка соблюдения требований автоматизированного распределения дел, а также наличия либо отсутствия оснований для отвода судьи относится к компетенции судов вышестоящих инстанций и органов судейского управления в порядке, определенном законодательством.

Биография судьи и семейные связи

Автор отмечает, что в соответствии с декларациями судьи Светланы Погребной, опубликованными в Реестре деклараций НАПК, ее имущественное положение не свидетельствует о наличии значительного состояния. По оценке автора, задекларированные недвижимость и транспортное средство являются «довольно скромными», а семья судьи продолжает обслуживать кредит.

Вместе с тем автор обращает внимание, что до назначения на должность судьи Светлана Погребная работала частным нотариусом в Харькове.

Кроме того, автор ссылается на информацию о том, что в 2020 году в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поступило сообщение о возможном нарушении судьей требований антикоррупционного законодательства. Как отмечается, вопрос не рассматривался по существу, поскольку на момент поступления сообщения истекли сроки, в течение которых лицо можно было привлечь к административной ответственности.

Комментируя эти обстоятельства, автор высказывает предположение: «Вполне возможно, кто-то совершил процессуальное действие, но в крайне удачные для Погребной сроки, чтобы снять с нее риски». Это является личной оценкой автора и не подтверждено установленными судом фактами.

Вместе с тем сам автор отдельно отмечает: «Я не утверждаю, что нужно автоматически подозревать судью Погребную в коррупции… И все же обстоятельства, связанные с семейной ситуацией судьи, могут создавать основания для повышенного общественного внимания к рассмотрению этого дела».

В открытых источниках содержится информация о дисциплинарном производстве в отношении близкого родственника судьи. С июля 2024 года он занимал должность прокурора Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Однако в мае 2026 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решением №180дп-26 привлекла его к дисциплинарной ответственности и наложила дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры. Свое решение комиссия приняла 1 апреля 2026 года, а приказ о дисциплинарном взыскании датирован 5 мая, о чем указано в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Как отмечает автор, в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров приведен вывод о том, что его действия содержали признаки дисциплинарного проступка, а также указано: «В своей служебной деятельности проявил недобросовестность, нарушил ограничения относительно личных связей и взаимоотношений, которые могут скомпрометировать звание прокурора, а также допустил проявления, которые могут создавать впечатление коррупционных».

Автор также ссылается на материалы дисциплинарного производства, из которых, по его мнению, следует, что прокурор использовал служебное положение в делах, связанных с мобилизацией. Вместе с тем вопрос о наличии либо отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения относится к компетенции органов досудебного расследования и суда и не установлен окончательным судебным решением. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности было обжаловано в Высший совет правосудия, который 16 июля рассмотрел его жалобу и оставил без изменений решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Кроме того, по приведенным обстоятельствам осуществляется досудебное расследование Государственным бюро расследований. Как отмечает автор, уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. На данный момент родственник судьи имеет процессуальный статус свидетеля. Сведений о сообщении ему о подозрении либо обвинительном приговоре суда не приведено.

Комментируя эти обстоятельства, автор высказывает собственное мнение, что они могут влиять на общественное восприятие беспристрастности судебного разбирательства.

Редакция считает необходимым подчеркнуть, что наряду с приведенными выше фактами, а именно относительно участия в делах Kernel либо повторного распределения дела, эти сведения сами по себе не свидетельствуют о конфликте интересов, предвзятости либо каком-либо незаконном влиянии на осуществление правосудия — оценка соответствия судьи требованиям добросовестности относится исключительно к компетенции Высшего совета правосудия и иных уполномоченных органов.

Публичная позиция государственного банка

Автор обращает внимание на процессуальную стратегию АО «СЕНС БАНК» в данном деле. По его наблюдениям, банк как ответчик не обжаловал определенный автоматизированной системой состав суда и не заявлял процессуальных ходатайств, связанных с его формированием. Выбранная тактика сама по себе не свидетельствует о нарушении закона или недобросовестности участников процесса.

Однако, по мнению автора, с учетом значительного размера исковых требований и обстоятельств определения состава суда дело требует повышенного общественного внимания. В этом контексте автор высказывает предположение о возможности согласованных действий между истцом и руководством банка, например, чтобы допустить проигрыш банком дела и выплату аграрной группе 1,75 млрд гривен, одновременно специально подчеркивая, что не рассматривает такое предположение как обвинение либо утверждение об установленном факте.

Автор также отмечает, что, по его мнению, представители АО «СЕНС БАНК» не уделили должного внимания обстоятельствам, связанным с определением судьи для рассмотрения дела. В частности, он обращает внимание на то, что судья Светлана Погребная ранее рассматривала дела с участием компаний группы Kernel, а также на совпадение по времени ее командирования в Хозяйственный суд города Киева с подачей иска и неоднократное повторное обращение истца в суд. По мнению автора, совокупность этих обстоятельств может быть предметом дополнительной процессуальной оценки, однако сама по себе не свидетельствует о каких-либо нарушениях.

Кроме того, автор считает необычным отсутствие публичной позиции государственных органов по этому делу. С учетом государственного статуса АО «СЕНС БАНК» и значительного размера исковых требований он высказывает мнение, что более активное информирование общественности о правовой позиции банка и уполномоченных государственных органов могло бы способствовать повышению доверия к судебному процессу и уменьшению пространства для различных предположений.

В подтверждение своей позиции автор отмечает: «Мы должны четко осознавать, что одна из трех крупнейших аграрных групп Украины пытается взыскать средства с системно важного государственного банка по делу, к которому банк не имеет отношения. В подобных кейсах публичная активность бывает гораздо важнее юридической. Консолидированная позиция государства способна остановить подобный иск за один час и даже перевернуть ситуацию в пользу общества. Однако… банк, Министерство финансов, Нацбанк, Офис президента до сих пор не сделали ни одного заявления по поводу иска «Кернела»». При этом приведенные выводы являются авторской оценкой общественной значимости дела и роли государственных органов и не содержат установленных фактов относительно каких-либо неправомерных договоренностей либо нарушений законодательства.

Правовая позиция редакции

Материал основан на открытых источниках, судебных решениях, официальных документах и иной общедоступной информации и подготовлен с учетом гарантий свободы выражения мнений (статья 34 Конституции Украины, статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статья 30 Закона Украины «Об информации»), а также практики Европейского суда по правам человека и Верховного Суда относительно разграничения фактических утверждений и оценочных суждений — в частности по делам Lingens v. Austria, Thoma v. Luxembourg, Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway, Oberschlick v. Austria, Jerusalem v. Austria и Axel Springer AG v. Germany.

Материал не является утверждением о совершении каких-либо правонарушений и не подменяет выводов суда либо иных компетентных органов; его целью является журналистский и правовой анализ обстоятельств, представляющих значительный общественный интерес. Все упоминания о компании Kernel, АО «СЕНС БАНК», их должностных лицах либо иных участниках событий осуществляются исключительно в контексте анализа общедоступной информации, материалов судебного дела и иных юридически значимых фактов. Окончательное решение по делу должен вынести суд при условии соблюдения всех норм процессуального права и этических стандартов.

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