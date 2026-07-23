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ФЛП случайно получил деньги на личный счет: какие действия спасут от штрафов

07:08, 23 июля 2026 146
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Чтобы сохранить право на налогообложение единым налогом 5%, необходимо подтвердить, что это предпринимательский доход и исправить ситуацию.
ФЛП случайно получил деньги на личный счет: какие действия спасут от штрафов
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Физическое лицо-предприниматель, которое получило оплату за услуги на личную банковскую карту, не может ограничиться только включением этих средств в доход и уплатой единого налога. Использование личного счета для предпринимательских операций может создать дополнительные налоговые риски.

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В соответствии с подпунктом 1 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, доходом плательщика единого налога — физического лица-предпринимателя является доход, полученный в течение налогового периода в денежной форме, независимо от того, были ли средства получены наличными или безналичным способом.

То есть если средства поступили как оплата за товары, работы или услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, ФОП должен включить их в состав дохода и отразить в соответствии с установленными правилами учета.

В то же время предпринимательские расчеты должны проводиться через счет, открытый для осуществления хозяйственной деятельности. Порядок использования счетов регулируется Инструкцией о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Национального банка Украины от 29 июля 2022 года №162.

Если оплата за услуги ФОП была случайно перечислена на личную карту, предприниматель должен подтвердить, что эти средства имеют именно предпринимательское происхождение. Для этого важно иметь документы, подтверждающие факт предоставления услуг и назначение платежа.

Кроме включения средств в доход ФОП, рекомендуется:

  • зафиксировать получение средств как доход от предпринимательской деятельности;
  • перевести деньги на предпринимательский счет;
  • сохранить подтверждение от клиента, что платеж был оплатой за услуги ФОП.

Если связь средств с хозяйственной деятельностью не будет подтверждена, у налогового органа могут возникнуть основания рассматривать такие поступления как доход физического лица, а не предпринимателя. В таком случае может применяться налогообложение по правилам для доходов физических лиц — налог на доходы физических лиц 18% и военный сбор 5%. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ГНС проводит регистрацию плательщика единого налога путем внесения записи в специальный реестр. Его ведет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику.

В отдельных случаях, в частности для вновь созданных физических лиц-предпринимателей, предусмотрены особые сроки приобретения статуса плательщика единого налога. Так, ФЛП, подавшие заявление до конца месяца государственной регистрации и выбравшие первую или вторую группу, признаются плательщиками единого налога с первого числа следующего месяца.

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