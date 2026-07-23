В платежках за коммуналку появился новый платеж: что означает управление многоквартирным домом
Начиная с марта 2025 года жители отдельных многоквартирных домов в Киеве увидели в платежках за коммунальные услуги новую строку — «Управление многоквартирным домом». Такой платеж касается домов, в которых совладельцы не создали ОСМД и самостоятельно не определили форму управления.
Как объяснили в Центре коммунального сервиса, новая услуга начисляется только тем домам, для которых управляющий был определен по результатам конкурса.
Почему появилась новая строка в платежке?
С 1 марта 2025 года в Киеве начал действовать новый механизм управления многоквартирными домами, жители которых самостоятельно не выбрали управляющего. В таких случаях городские власти провели конкурс и определили управляющие компании.
После завершения конкурсной процедуры с определенными управляющими были заключены индивидуальные договоры, в которых предусмотрены перечень услуг, их стоимость и порядок предоставления. Именно поэтому плата за управление домом отражается в квитанциях отдельной строкой.
Что входит в стоимость услуги?
Состав услуги определен правительственными нормативами и включает работы, связанные с содержанием общего имущества многоквартирного дома.
В частности, тариф включает уборку мест общего пользования и придомовой территории (если земельный участок находится в общей собственности совладельцев), санитарно-техническое обслуживание, техническое содержание внутридомовых инженерных сетей и лифтов, оплату электроэнергии для освещения подъездов и обеспечения работы общего имущества, а также выполнение текущих ремонтов.
По договоренности сторон перечень услуг может быть расширен. Дополнительные работы и их стоимость определяются индивидуальным договором между управляющим и совладельцами конкретного дома.
Можно ли сменить управляющего?
Действующая реформа жилищно-коммунальной сферы предусматривает постепенную замену системы ЖЭКов договорной моделью управления домами, при которой права и обязанности управляющего четко определяются договором.
Если жителей не устраивает назначенная управляющая компания или качество ее работы, совладельцы могут провести общее собрание и принять решение о выборе другого управляющего.
Еще один вариант — создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). В таком случае именно совладельцы самостоятельно определяют, какие услуги необходимо заказывать, кого привлекать к их выполнению и каким образом использовать средства, направляемые на содержание дома.
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