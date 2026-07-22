Когда решение судьи об аресте может стать преступлением: Верховный Суд разъяснил

Когда судью могут привлечь к уголовной ответственности за решение о содержании человека под стражей в СИЗО в Киеве.

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При рассмотрении обвинения судьи в заведомо незаконном содержании под стражей обоснованность такого решения, оценка обстоятельств, рассмотренных судьей, или правильность применения ею материального либо процессуального закона не свидетельствуют о заведомой незаконности решения в значении ст. 371 УК, а являются основанием для обжалования такого решения в вышестоящие судебные инстанции. Решающим признаком для осуждения лица по ст. 371 УК является субъективная сторона уголовного правонарушения, которая характеризуется исключительно прямым умыслом и обязательным признаком заведомости.

Обстоятельства дела: судья обвинялась в том, что в личных интересах вынесла заведомо неправосудные решения, вследствие чего двое потерпевших незаконно содержались под стражей в СИЗО.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: местный суд оправдал судью по ч. 3 ст. 371 УК в связи с недоказанностью того, что в ее деянии имеется состав инкриминируемого преступления. Апелляционный суд изменил этот приговор, исключив из него выводы о:

ничтожности сообщения ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК;

неправомерности изменения обвинения во время судебного разбирательства с ч. 2 ст. 375 УК на ч. 3 ст. 371 УК;

недопустимости части доказательств в связи с изменением подследственности уголовного производства.

В остальной части приговор оставлен без изменений.

В кассационных жалобах прокурор и представитель потерпевшего считают, что на момент вынесения судьей определений отсутствовали основания для содержания потерпевших под стражей.

Позиция КУС: решения судов предыдущих инстанций оставлены без изменений.

Обоснование позиции КУС: коллегия судей КУС отметила, что при рассмотрении обвинения в заведомо незаконном содержании под стражей, осуществляемом на основании определения судьи, предметом рассмотрения не является сама по себе обоснованность такого решения, оценка обстоятельств, рассмотренных судьей, или правильность применения ею материального либо процессуального закона. Эти аспекты являются основанием для обжалования такого решения в вышестоящие судебные инстанции, однако сами по себе не свидетельствуют о заведомой незаконности решения в значении ст. 371 УК. Решающим признаком для осуждения лица по ст. 371 УК является субъективная сторона уголовного правонарушения, которая характеризуется исключительно прямым умыслом и обязательным признаком заведомости.

Заведомость означает достоверное знание субъектом преступления определенных фактических или юридических обстоятельств до момента совершения деяния. В контексте ст. 371 УК это означает, что следственный судья, избирая меру пресечения в виде содержания под стражей, должен был достоверно, с полной очевидностью осознавать, что такое решение будет незаконным. Для этого сторона обвинения должна доказать, например, что судья не мог не понимать, — совершив предусмотренные законом процессуальные действия, — что для взятия под стражу нет никаких оснований, поскольку доказательства свидетельствуют о непричастности лица к уголовному правонарушению либо о том, что никакого правонарушения не произошло, либо что представленные следователем и прокурором материалы являются сфальсифицированными или очевидно недостаточными с точки зрения объективного наблюдателя, что правонарушение, инкриминируемое лицу, не допускает применения такой меры пресечения и т.п.

Верховный Суд отмечает, что на данном этапе уголовного производства судья не может требовать от стороны обвинения доказать виновность лица вне разумного сомнения. Стороне обвинения достаточно доказать наличие обстоятельств, которые могут убедить объективного наблюдателя в том, что лицо может быть причастно к правонарушению. Проверка обстоятельств, ставших основанием для такого подозрения, является предметом дальнейшего расследования.

Поэтому сторона обвинения, обвиняя судью по ст. 371 УК, должна представить доказательства заведомой незаконности судебного решения, которые выходят за пределы обычной оценки такого решения вышестоящей судебной инстанцией в обычном процессуальном порядке.

Судья во время рассмотрения заслушала потерпевших и свидетелей и установила, что потерпевшие были задержаны при перевозке значительного количества автомобильных шин в направлении центра Киева. На тот момент было известно, что шины использовались протестующими в противостоянии с силовыми подразделениями, происходившем на Майдане Независимости и прилегающих районах, как средство создания дымовых завес и баррикад. На основании этих доказательств она сделала вывод об их возможной причастности к этим событиям. При таких обстоятельствах Верховный Суд не может согласиться с утверждением стороны обвинения, что судья при вынесении решений на этом этапе расследования заведомо знала о непричастности потерпевших к событиям, происходившим в этот период в центре Киева.

Хотя Верховный Суд признает скудность обоснования судьей наличия рисков, обусловивших применение меры пресечения, однако не считает, что этот недостаток решений выходит за пределы вопросов, являющихся предметом обычного обжалования судебного решения, и вне разумного сомнения свидетельствует о заведомо незаконном решении судьи в значении ст. 371 УК. Также Верховный Суд не усматривает нарушения со стороны судьи в том, что она отказала в передаче потерпевших на поруки при отсутствии поручителей, поскольку в этом случае судья проявила необходимую осмотрительность при принятии решения.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 26 мая 2026 года по делу № 369/6970/15-к (производство № 51-5580км24).

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