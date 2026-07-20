Военнослужащий умер от инфаркта — ТЦК заблокировал путь к 15 млн грн, но суд встал на сторону семьи

Военнослужащий умер из-за острого инфаркта миокарда, а ТЦК считал, что вопрос выплаты должен решаться в соответствии с другим порядком.

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Областной ТЦК и СП не имеет полномочий самостоятельно решать, имеет ли семья умершего военнослужащего право на получение одноразовой денежной помощи по постановлению Кабинета Министров №168. Его обязанность — оформить заключение, которое может быть как положительным, так и отрицательным, и вместе с документами направить его в Министерство обороны. Именно Минобороны как главный распорядитель бюджетных средств уполномочено принимать окончательное решение о назначении, отказе в назначении или возвращении документов на доработку. К такому выводу пришел Тернопольский окружной административный суд.

Обстоятельства дела

В суд обратилась мать военнослужащего, который умер во время прохождения военной службы. Она подала заявление о назначении одноразовой денежной помощи в соответствии с пунктом 2 постановления Кабмина №168.

Согласно заключению военно-врачебной комиссии, причиной смерти военнослужащего стала острая сердечно-сосудистая недостаточность вследствие острого трансмурального инфаркта миокарда. В то же время ВВК пришла к выводу, что заболевание, которое привело к смерти военнослужащего, связано с защитой Родины.

Несмотря на это, областной ТЦК и СП не направил документы в Министерство обороны. Он исходил из того, что военнослужащий умер вследствие заболевания, а не в результате ранения, контузии, травмы или увечья, поэтому считал, что вопрос выплаты должен решаться в соответствии со статьей 16 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабинета Министров №975. В связи с этим документы заявительницы были возвращены без дальнейшего рассмотрения Министерством обороны.

Не согласившись с такими действиями, мать военнослужащего обратилась в суд.

Позиция суда

Суд отметил, что Порядок, утвержденный приказом Министерства обороны №45, определяет четкую процедуру оформления документов для назначения одноразовой денежной помощи.

После получения заявления районный ТЦК принимает документы и передает их в областной ТЦК. Областной ТЦК проверяет материалы, составляет заключение — независимо от того, является оно положительным или отрицательным, — и вместе с документами направляет их в Министерство обороны.

Именно Министерство обороны как главный распорядитель бюджетных средств уполномочено принимать решение о назначении одноразовой денежной помощи, отказе в ее назначении или возвращении документов на доработку. Соответствующие вопросы предварительно рассматривает Комиссия Министерства обороны.

Суд подчеркнул, что областной ТЦК имел право изложить в своем заключении позицию об отсутствии оснований для выплаты по постановлению №168, однако не имел права прекращать процедуру рассмотрения заявления и не направлять документы в Министерство обороны. Таким образом, ответчик фактически перенял полномочия органа, который законом уполномочен решать вопрос о назначении или отказе в назначении помощи.

При этом суд отдельно отметил, что не решал вопрос о том, имеет ли истица право именно на одноразовую помощь в размере 15 млн грн. Установление наличия или отсутствия такого права относится к компетенции Министерства обороны после рассмотрения всех поданных документов.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия областного ТЦК и СП по неоформлению и ненаправлению заключения вместе с документами в Министерство обороны Украины. Также суд обязал ТЦК составить заключение о том, имеет ли заявительница право на одноразовую денежную помощь, и вместе с документами направить его в Министерство обороны для принятия решения о назначении или отказе в назначении выплаты.

В то же время суд отказал в удовлетворении требования обязать ТЦК сформировать заключение с заранее определенным содержанием. Суд указал, что заключение может быть как положительным, так и отрицательным, однако в любом случае оно должно быть направлено в Министерство обороны, которое и принимает окончательное решение.

Кроме того, суд взыскал в пользу истицы 665,60 грн судебного сбора.

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