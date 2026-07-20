Покушение на убийство двух человек гранатами: апелляционный суд оставил в силе приговор на 15 лет

Осужденный, который после конфликта бросил в сторону пострадавших две боевые гранаты Ф-1, просил переквалифицировать его действия на умышленное тяжкое телесное повреждение, утверждая, что не собирался убивать.

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Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по уголовному производству в отношении мужчины, которого суд первой инстанции признал виновным в оконченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц способом, опасным для жизни многих людей, а также в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. О результатах рассмотрения сообщили в суде.

Суть дела №766/10736/23

Приговором суда первой инстанции лицо осуждено по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Окончательное наказание по совокупности преступлений на основании ч. 1 ст. 70 УК Украины определено в виде 15 лет лишения свободы.

Судом установлено, что после конфликта с потерпевшими обвиняемый вернулся к месту их пребывания и бросил в их сторону две боевые противопехотные оборонительные осколочные ручные гранаты Ф-1. В результате взрывов потерпевшим были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе одному из них — тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

В апелляционной жалобе обвиняемый просил изменить приговор в части квалификации и переквалифицировать его действия с покушения на умышленное убийство на умышленное тяжкое телесное повреждение по ч. 1 ст. 121 УК Украины. Он утверждал, что не имел умысла на лишение жизни потерпевших, а лишь хотел их напугать. Также обвиняемый просил применить ст. 75 УК Украины и освободить его от отбывания наказания с испытанием.

Решение апелляционного суда

Суд апелляционной инстанции обратил внимание, что для установления умысла на убийство необходимо оценивать все обстоятельства происшествия: способ совершения преступления, орудие, количество и характер действий, поведение лица до и после происшествия, а также причины, по которым смерть потерпевших не наступила.

Коллегия судей пришла к выводу, что использование двух боевых гранат в месте, где находилось несколько человек, свидетельствует об осознании обвиняемым реальной опасности для жизни потерпевших и других лиц. При этом обвиняемый выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца, однако смерть потерпевших не наступила по причинам, не зависящим от его воли.

Именно эти обстоятельства, по убеждению апелляционного суда, подтверждают правильность квалификации действий по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины — как оконченного покушения на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Доводы о необходимости переквалификации действий на ч. 1 ст. 121 УК Украины суд признал необоснованными. Суд апелляционной инстанции отметил, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют не только о причинении телесных повреждений, но и о направленности умысла именно на лишение жизни нескольких лиц.

Отдельно апелляционный суд проверил доводы относительно суровости наказания. Суд исходил из положений ст. 50 и ст. 65 УК Украины, согласно которым наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица и предупреждения новых уголовных правонарушений, а также соответствовать степени тяжести преступления, личности виновного и обстоятельствам уголовного производства.

Суд отклонил и ссылку обвиняемого на ч. 3 ст. 68 УК Украины. Апелляционный суд учел правовую позицию Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 02.12.2019 года по делу №664/425/16, согласно которой при назначении наказания за покушение на преступление, санкция которого альтернативно предусматривает пожизненное лишение свободы, правила ч. 3 ст. 68 УК Украины не применяются. В таком случае подлежат применению правила ч. 4 ст. 68 УК Украины.

По результатам апелляционного рассмотрения суд пришел к выводу, что приговор является законным, обоснованным и мотивированным, а назначенное наказание — справедливым и соразмерным характеру совершенных действий.

Херсонский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу обвиняемого без удовлетворения. Приговор Херсонского городского суда Херсонской области оставлен без изменений.

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