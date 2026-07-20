НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

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Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения проект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями». Этот документ является частью стратегии НБУ по очистке финансового рынка от схем мискодинга, мошенничества и неправомерного использования платежной инфраструктуры.

Документ должен ввести единые стандартизированные подходы к контролю платежных операций и управлению операционными рисками для участников платежного рынка.

Проектом предусмотрено, что новые требования будут распространяться на банки, платежные учреждения, кроме малых платежных учреждений, учреждения электронных денег, операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять платежные услуги, а также финансовые учреждения, осуществляющие такую деятельность.

Проект направлен на создание единой правовой рамки для мониторинга и реконсиляции платежных операций. В частности, участники рынка должны будут внедрить внутренние процедуры, которые позволят своевременно выявлять ошибки, несоответствия и другие операционные риски, а также обеспечивать надлежащий контроль за проведением платежных операций.

После вступления постановления в силу банки и другие участники рынка будут иметь 90 календарных дней для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями. Общественное обсуждение проекта продлится до 31 июля 2026 года.

Мониторинг и реконсиляция

НБУ выделяет три ключевых направления контроля, которые должны быть интегрированы в общую систему управления операционным риском учреждения:

Мониторинг платежных операций. Банки и другие поставщики платежных услуг должны осуществлять систематический контроль платежных операций для своевременного выявления нетипичных или подозрительных транзакций, а также предотвращения неакцептованных платежей.

Обязательная реконсиляция операций. Проект предусматривает ежедневную сверку информации о платежных операциях минимум по трем параметрам, в частности сумме операции, ее уникальному идентификатору, реквизитам получателя или другим определенным показателям. Такой механизм должен обеспечить своевременное выявление расхождений и операционных ошибок.

Предотвращение мискодинга (MCC miscoding). Эквайеры будут обязаны внедрить меры, которые сделают невозможным присвоение торговцам кодов категорий деятельности (MCC), не соответствующих фактическому виду их деятельности. Это должно предотвратить ситуации, когда рисковые операции, в частности связанные с азартными играми, маскируются под другие виды предпринимательской деятельности для обхода установленных ограничений и процедур контроля.

AI и Machine Learning

Впервые на уровне нормативного акта НБУ прямо разрешает и стимулирует использование искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для выявления нетипичных операций.

Отдельной новеллой проекта является возможность применения этих технологий во время мониторинга платежных операций. Проект положения предусматривает, что технологии искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) могут применяться для выявления нетипичных операций и анализа рисков.

В то же время поставщики платежных услуг, использующие AI- или ML-модели, должны обеспечить их постоянное обучение, регулярное обновление входных данных и контроль качества их работы.

Кроме того, проект вводит требование о регулярном бэк-тестировании правил мониторинга. Предполагается, что не реже одного раза в месяц участники рынка должны проверять эффективность таких правил, сравнивая результаты их применения с фактическими данными платежных операций. Это должно обеспечить своевременное выявление недостатков в работе систем мониторинга и повысить их эффективность.

Система рисковых маркеров

Проект положения предусматривает риск-ориентированный подход к мониторингу платежных операций. В зависимости от результатов оценки каждой операции будет присваиваться соответствующий уровень риска.

Для операций с низким уровнем риска предусматривается их автоматическое выполнение. Если операция отнесена к среднему уровню риска, поставщик платежных услуг сможет приостановить ее для получения дополнительного подтверждения от клиента или проведения дополнительной проверки. Операции с высоким уровнем риска предлагается автоматически останавливать до завершения проверки обстоятельств их проведения.

Признаки нетипичного поведения

Кроме того, проект предусматривает формирование перечня пользователей, требующих усиленного контроля. Информацию о таких клиентах предлагается хранить в течение одного года.

Документ также определяет перечень признаков нетипичного платежного поведения, при наличии которых учреждение должно начать дополнительную проверку операции. Проект содержит подробное Приложение 2 с признаками, которые обязывают учреждение начать проверку:

Чрезмерное количество счетов: открытие или наличие у пользователя значительного количества счетов или электронных платежных средств (ЭПС), что существенно превышает средние показатели базы и не соответствует стандартному финансовому поведению. Концентрация определенных операций: наличие на счету большого количества однотипных транзакций, таких как переводы по реквизитам ЭПС, переводы между счетами или покупка товаров на нетипичные суммы у уникальных торговцев. Аномальная частота платежей: слишком высокая интенсивность операций за день, неделю или месяц по сравнению с другими пользователями (например, более 10 пополнений счета менее чем за 60 минут). Минимальные остатки при больших оборотах: ситуация, когда остатки на счетах значительно ниже, чем у клиентов со схожим профилем, несмотря на значительные объемы ежедневных или еженедельных операций. Аномалии с кредитами: частое осуществление операций по выдаче и погашению кредитов в значительных суммах с нетипично высокой частотой. Быстрое перечисление: средства, поступающие на счет, почти мгновенно перечисляются дальше, оставляя минимальный остаток. Гемблинг-аномалии: получение выигрышей от азартных игр (кодом 7995) при отсутствии операций по пополнению игорных счетов, что сопровождается регулярными переводами по реквизитам ЭПС. Скрытая предпринимательская деятельность: систематическое получение переводов на счета физических лиц, открытые для собственных нужд, имеющих признаки бизнеса (по ключевым словам в назначении, повторяющимся суммам и т. д.). Всплеск активности новых торговцев: достижение торговцем аномальных объемов операций сразу после начала работы, после чего счет быстро закрывается или становится неактивным.

Транзит у торговцев: полное совпадение динамики входящих и исходящих переводов по счету торговца.

полное совпадение динамики входящих и исходящих переводов по счету торговца. Нетипичные назначения платежей: использование нехарактерных для деятельности торговца описаний операций в пользу получателей с разными MCC-кодами.

использование нехарактерных для деятельности торговца описаний операций в пользу получателей с разными MCC-кодами. Частая смена технических и персональных данных: нетипичная смена адресов, номеров телефонов, параметров устройств (Device ID, Application ID), IMEI, операционной системы или IP-адресов.

нетипичная смена адресов, номеров телефонов, параметров устройств (Device ID, Application ID), IMEI, операционной системы или IP-адресов. Общие «цифровые отпечатки»: использование для дистанционного доступа устройств с идентичными параметрами для разных, никак не связанных между собой пользователей.

использование для дистанционного доступа устройств с идентичными параметрами для разных, никак не связанных между собой пользователей. Географическая нелогичность: осуществление операций из разных городов или областей за такой короткий промежуток времени, за который физически невозможно переместиться между этими локациями.

осуществление операций из разных городов или областей за такой короткий промежуток времени, за который физически невозможно переместиться между этими локациями. Аномальные переводы «один многим»: когда один плательщик-физическое лицо переводит средства большому количеству других физических лиц в объемах, не соответствующих обычным потребностям.

когда один плательщик-физическое лицо переводит средства большому количеству других физических лиц в объемах, не соответствующих обычным потребностям. Аномальные переводы «многие одному»: когда один получатель-физическое лицо получает средства от большого количества разных плательщиков в количестве и с периодичностью, существенно отличающейся от нормы.

В случае принятия постановления участникам платежного рынка придется привести внутренние процедуры в соответствие с новыми требованиями. Это будет касаться, в частности, организации мониторинга платежных операций, реконсиляции, оценки операционных рисков и внутреннего контроля.

Проект также предусматривает разграничение процессов мониторинга операционных рисков и финансового мониторинга в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма. Таким образом, учреждения должны будут обеспечить функционирование отдельных процедур для управления операционными рисками и выполнения требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, внутренний аудит должен не реже одного раза в год оценивать эффективность системы мониторинга платежных операций и ее соответствие требованиям положения.

В то же время проект предусматривает, что в случае выявления рисковых операций поставщики платежных услуг смогут применять дополнительные меры проверки, в частности усиленную аутентификацию пользователя или запрос документов для подтверждения операции.

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