Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Мужчина утверждал, что готов выполнять только невоенные обязанности, однако суд не увидел законных оснований для отказа от мобилизации

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным военнообязанного в уклонении от призыва во время мобилизации (статья 336 УК Украины), который отказался прибыть в ТЦК и СП, ссылаясь на свои религиозные убеждения как члена религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Суд пришел к выводу, что действующее законодательство не предусматривает замену военной службы альтернативной во время мобилизации в период военного положения, а свобода совести не дает права отказаться от призыва.

Обвиняемому назначено минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — три года лишения свободы.

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый состоял на воинском учете, в сентябре 2025 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Отсрочки от мобилизации или иных законных оснований для освобождения от призыва он не имел.

17 декабря 2025 года в помещении районного ТЦК и СП мужчина отказался получить повестку на отправку в воинскую часть, объяснив это религиозными убеждениями. Сотрудники ТЦК устно огласили ему содержание повестки, предупредили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, а факт отказа зафиксировали актом и видеозаписью с бодикамеры. На следующий день, 18 декабря, он в ТЦК для отправки в воинскую часть не прибыл.

В суде обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что с 2015 года является Свидетелем Иеговы, а его религиозные убеждения не позволяют ему проходить военную службу, носить оружие, принимать военную присягу или выполнять приказы военного командования. При этом он заявил, что готов проходить альтернативную (невоенную) службу, однако такой возможности ему не предоставили. Эту позицию поддержал и его защитник, который просил оправдать подзащитного, ссылаясь, в частности, на часть четвертую статьи 35 Конституции Украины относительно права на замену исполнения воинской обязанности альтернативной службой.

Во время рассмотрения дела были допрошены сотрудники ТЦК, которые подтвердили, что обвиняемому разъясняли последствия отказа и сообщали, что после мобилизации он мог бы выполнять обязанности, не связанные с использованием оружия. Также суд заслушал супругу и членов религиозной общины, которые подтвердили, что мужчина длительное время исповедует веру Свидетелей Иеговы и отказывается от ношения оружия по религиозным мотивам. Помимо показаний свидетелей, суд исследовал письменные доказательства, акт об отказе от получения повестки, документы о прохождении ВВК и видеозапись с бодикамеры.

Почему суд отклонил доводы защиты

Суд согласился, что свобода совести и вероисповедания гарантируется Конституцией Украины, однако подчеркнул, что действующее законодательство не устанавливает механизма замены военной службы альтернативной при призыве по мобилизации в условиях военного положения. Закон «Об альтернативной (невоенной) службе» регулирует такую возможность только в случае срочной военной службы.

В приговоре указано, что религиозные убеждения сами по себе не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Вместе с тем суд обратил внимание, что после мобилизации военнослужащий может реализовывать свободу совести, в частности выполняя небоевые функции без ношения или применения оружия, если это соответствует его убеждениям. В качестве примеров суд привел службу в госпитале, подразделениях обеспечения, на должностях повара, водителя или ремонтника техники.

Также суд сослался на положения Конституции Украины, международных договоров и практику Европейского суда по правам человека, отметив, что право исповедовать религию не является абсолютным и может быть ограничено в интересах общественной безопасности и защиты государства в условиях полномасштабной войны. По мнению суда, при нынешних обстоятельствах государство преследует легитимную цель обеспечить комплектование Вооруженных сил, а потому отсутствие возможности отказаться от мобилизации по религиозным мотивам является соразмерным ограничением.

Наказание

Квалифицировав действия обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы — минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи.

Суд отказался применить освобождение от отбывания наказания с испытанием, мотивировав это тем, что в условиях военного положения такое решение могло бы создать у других военнообязанных представление о безнаказанности уклонения от мобилизации и негативно повлиять на обеспечение обороноспособности государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.