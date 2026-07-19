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ВС назвал основания для принятия дополнительного судебного решения о распределении расходов на профессиональную правовую помощь

21:24, 19 июля 2026 29
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Основанием для принятия судом кассационной инстанции дополнительного судебного решения о распределении судебных расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных в связи с кассационным пересмотром дела, является заявление стороны об их распределении.
ВС назвал основания для принятия дополнительного судебного решения о распределении расходов на профессиональную правовую помощь
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Физическое лицо обратилось в суд с иском к Министерству внутренних дел Украины о признании противоправным отказа в назначении единовременной денежной помощи и об обязательстве рассмотреть документы с учетом требований действующего законодательства о профессиональной правовой помощи в административном судопроизводстве.

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Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен. Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил без изменений решение суда первой инстанции. Представитель истца — адвокат обратился в Верховный Суд с заявлением о принятии дополнительного судебного решения по делу о взыскании с ответчика расходов на профессиональную правовую помощь в размере 3 000,00 грн, которые истец понес в суде кассационной инстанции.

Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

Просьбу о принятии дополнительного судебного решения по делу о взыскании с Министерства внутренних дел Украины расходов на профессиональную правовую помощь в размере 3 000,00 грн и документы, которые, по мнению представителя истца, подтверждают эти расходы, последний заявил и предоставил суду кассационной инстанции лишь 5 февраля 2023 года, после того как суд принял указанное постановление от 3 февраля 2023 года.

Из представленных адвокатом документов видно, что они не только были предоставлены после того, как суд кассационной инстанции завершил рассмотрение кассационной жалобы, с которой, собственно говоря, и связаны расходы на профессиональную правовую помощь, но и оформлены после того, как суд кассационной инстанции принял постановление по этой жалобе. В частности, следует обратить внимание на дополнительное соглашение от 4 февраля 2023 года о стоимости предоставленной профессиональной правовой помощи (касающейся подачи кассационной жалобы) на сумму 3 000,00 грн и расчет от 4 февраля 2023 года.

Суд кассационной инстанции при принятии постановления от 3 февраля 2023 года по делу № 340/2823/21 не имел оснований и, соответственно, не мог решать вопрос о возмещении в пользу истца (кассатора) расходов, связанных с предоставлением профессиональной правовой помощи (возникших в связи с пересмотром дела в суде кассационной инстанции), поскольку требования истца, заявленные через его адвоката, об их возмещении основываются на обстоятельствах, которые приобрели объективную форму уже после того, как суд кассационной инстанции рассмотрел и удовлетворил его кассационную жалобу.

Основанием для принятия судом кассационной инстанции дополнительного судебного решения о распределении судебных расходов на профессиональную правовую помощь, понесенных в связи с кассационным пересмотром дела, является заявление стороны об их распределении, поданное до принятия этим судом окончательного судебного решения по кассационной жалобе. В таком случае доказательства, подтверждающие эти расходы, могут быть представлены в суд кассационной инстанции в течение пяти дней после принятия постановления по кассационной жалобе.

С постановлением КАС ВС в составе объединенной палаты по делу № 340/2823/21 можно ознакомиться по ссылке.

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