Украинку обязали вернуть помощь ВПЛ — суд назвал причину

Выплаты женщине согласовали и начисляли ежемесячно, с ноября 2024 по февраль 2025.

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Пересыпский районный суд Одессы обязал украинку вернуть 10 000 гривен государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поскольку она продолжала получать выплаты после выезда за границу и не сообщила об этом уполномоченным органам.

Обстоятельства дела

Как говорится в решении Пересыпского районного суда Одессы №523/9445/26, женщина вместе с несовершеннолетним сыном до октября 2024 года состояла на учете как ВПЛ в Одесской области. После переезда в Пересыпский район Одессы в ноябре 2024 года она подала заявление на получение государственной помощи на проживание. Выплаты ей были назначены и начислялись ежемесячно с ноября 2024 года по февраль 2025 года.

Во время проверки получателей помощи Министерство финансов установило, что женщина вместе с ребенком находилась за границей более 30 календарных дней. Эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба Украины.

В решении суда указано, что в соответствии с Порядком №332 получатель помощи обязан сообщить о возвращении к покинутому месту проживания, выезде на временное или постоянное проживание за границу либо пребывании за пределами Украины более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней суммарно в течение шестимесячного периода получения помощи.

Поскольку женщина не сообщила о своем выезде, за январь и февраль 2025 года ей безосновательно выплатили 10 000 гривен помощи.

Решение суда

Суд удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и постановил взыскать с женщины излишне выплаченные 10 000 гривен. Кроме того, она должна оплатить судебный сбор в размере 3328 гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», получение уведомления от органа социальной защиты о необходимости вернуть излишне выплаченную государственную помощь нередко становится для человека полной неожиданностью. Иногда речь идет о нескольких тысячах гривен, а в отдельных случаях — о десятках или даже сотнях тысяч, которые, по мнению государства, были выплачены без достаточных правовых оснований.

Такие ситуации возникают в отношении помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также других социальных выплат.