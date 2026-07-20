Украинку обязали вернуть помощь ВПЛ — суд назвал причину
Пересыпский районный суд Одессы обязал украинку вернуть 10 000 гривен государственной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), поскольку она продолжала получать выплаты после выезда за границу и не сообщила об этом уполномоченным органам.
Обстоятельства дела
Как говорится в решении Пересыпского районного суда Одессы №523/9445/26, женщина вместе с несовершеннолетним сыном до октября 2024 года состояла на учете как ВПЛ в Одесской области. После переезда в Пересыпский район Одессы в ноябре 2024 года она подала заявление на получение государственной помощи на проживание. Выплаты ей были назначены и начислялись ежемесячно с ноября 2024 года по февраль 2025 года.
Во время проверки получателей помощи Министерство финансов установило, что женщина вместе с ребенком находилась за границей более 30 календарных дней. Эту информацию подтвердила Государственная пограничная служба Украины.
В решении суда указано, что в соответствии с Порядком №332 получатель помощи обязан сообщить о возвращении к покинутому месту проживания, выезде на временное или постоянное проживание за границу либо пребывании за пределами Украины более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней суммарно в течение шестимесячного периода получения помощи.
Поскольку женщина не сообщила о своем выезде, за январь и февраль 2025 года ей безосновательно выплатили 10 000 гривен помощи.
Решение суда
Суд удовлетворил иск Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета и постановил взыскать с женщины излишне выплаченные 10 000 гривен. Кроме того, она должна оплатить судебный сбор в размере 3328 гривен.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», получение уведомления от органа социальной защиты о необходимости вернуть излишне выплаченную государственную помощь нередко становится для человека полной неожиданностью. Иногда речь идет о нескольких тысячах гривен, а в отдельных случаях — о десятках или даже сотнях тысяч, которые, по мнению государства, были выплачены без достаточных правовых оснований.
Такие ситуации возникают в отношении помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также других социальных выплат.
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