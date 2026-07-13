Орган соцзащиты требует вернуть помощь: всегда ли нужно отдавать деньги

Когда получатель автоматически обязан вернуть денежные средства и какие решения можно обжаловать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получение уведомления от органа социальной защиты о необходимости вернуть излишне выплаченную государственную помощь нередко становится для человека полной неожиданностью. Иногда речь идет о нескольких тысячах гривен, а в отдельных случаях – о десятках или даже сотнях тысяч, которые, по мнению государства, были выплачены без достаточных правовых оснований.

Такие ситуации возникают по поводу помощи внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью, временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также других социальных выплат.

Законодательство разграничивает случаи, когда излишне выплаченные суммы возникли из-за неправомерных действий самого лица и ситуации, когда ошибки допустил государственный орган. Именно от этого зависит, может ли государство требовать возврата бюджетных средств. «Судебно-юридическая газета» разбиралась, когда получатель автоматически обязан вернуть средства и какие решения можно обжаловать.

Что считается переплатой социальной помощи

Переплатой считаются бюджетные средства, выплаченные лицу без достаточных правовых оснований или в большем размере, чем это предусмотрено законодательством. Причины возникновения таких переплат могут быть разными. Зачастую они связаны с тем, что после назначения помощи изменились обстоятельства, влияющие на право на ее получение, или же орган социальной защиты допустил ошибку во время назначения или продолжения выплат.

При этом законодательство исходит из принципиально разного подхода к двум категориям ситуаций: когда переплата возникла по вине получателя и когда ее причиной стали действия или бездействие самого органа власти.

Когда государство имеет право требовать возврата средств

В большинстве нормативных актов, регулирующих порядок назначения социальных выплат, предусмотрен одинаковый подход: излишне выплаченные средства возвращаются, если они были получены через предоставление недостоверных сведений или несообщение об обстоятельствах, влияющих на право на пособие. Такой принцип закреплен, в частности, в порядках назначения государственной социальной помощи семьям с детьми, лицам, не имеющим права на пенсию, многодетным семьям, а также в Порядке предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332.

Например, вернуть средства могут потребовать, если лицо: предоставило недостоверные сведения о доходах или имущественном состоянии, скрыло факт трудоустройства или получения других доходов, не сообщило об изменении состава семьи, потеряло право на соответствующий вид пособия, но продолжало его получать, предоставило документы, не соответствующие действительности.

В таких случаях орган социальной защиты определяет сумму переплаты, уведомляет получателя о необходимости ее возврата и устанавливает срок для добровольного погашения задолженности. Если средства не возвращаются добровольно, вопрос может быть решен в порядке.

Когда переплату могут не взимать: что говорит закон

Украинское законодательство не позволяет автоматически требовать возврата всех излишне выплаченных социальных средств. Ключевое значение имеет вопрос: кто именно допустил ошибку, по которой возникла переплата.

Общие правила возврата безосновательно приобретенного имущества определены главой 83 Гражданского кодекса Украины. В частности, согласно статье 1212 ГК Украины, лицо, которое без достаточного правового основания приобрело имущество или сохранило его за счет другого лица, обязано вернуть такое имущество. В то же время из этого правила существуют исключения. Так, статья 1215 ГК Украины прямо предусматривает, что заработная плата, пенсии, стипендии, алименты, пособия, другие денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, не подлежат возврату, если они были выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки со стороны плательщика и недобросовестности со стороны получателя.

Другими словами, если человек добросовестно получал социальную помощь, не скрывал информацию, выполнял все возложенные на него обязанности, а переплата возникла исключительно из-за ошибки государственного органа, требование о возврате средств может быть незаконным. Именно такую ​​позицию неоднократно придерживался Верховный Суд. Суд отмечал, что государство не может перекладывать собственные ошибки на гражданина, если последний не совершал никаких неправомерных действий и не вводил орган власти в заблуждение.

Самые распространенные ситуации с переплатами помощи ВПЛ

Именно помощь на проживание внутри перемещенным лицам остается одним из наиболее частых предметов споров между гражданами и органами социальной защиты. После автоматического обмена информацией между государственными реестрами органы соцзащиты нередко обнаруживают случаи, когда пособие продолжало выплачиваться уже после утраты права на ее получение.

Вместе с тем, далеко не каждая такая переплата означает обязанность вернуть средства.

Случай первый: человек самостоятельно отменил справку ВПЛ. Если лицо через приложение «Действие» или иным способом отказалось от статуса внутренне перемещенного лица, но выплаты еще некоторое время продолжали поступать из-за технической задержки обработки информации, ситуация оценивается иначе. В таком случае человек уже знал, что больше не имеет статуса ВПЛ, а значит – осознавал отсутствие правовых оснований для получения помощи. Именно поэтому орган социальной защиты может потребовать возврата излишне выплаченных средств.

Случай второй: изменилось имущественное положение. Еще одно распространенное основание для возникновения переплаты – изменение обстоятельств, влияющих на право на получение пособия. Например, человек приобрел жилье, получил значительный доход или возникли другие обстоятельства, которые согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 332, лишают права на выплаты. Если получатель был обязан сообщить о таких изменениях, но не сделал этого, излишне выплаченные средства могут быть взысканы.

Случай третий: ошибся сам орган власти. Существуют ситуации, когда переплата возникла не из-за действий человека, а из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей органом социальной защиты. Например, помощь продолжали выплачивать лицу, переместившемуся из населенного пункта, уже исключенному из перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или находящиеся под временной оккупацией. Если человек не скрывал никакой информации, не подавал ложных сведений и действовал добросовестно, сам факт бездействия государственного органа еще не означает, что именно он должен компенсировать бюджетные расходы.

Переплаты помощи многодетным семьям: когда деньги придется вернуть

Отдельные правила действуют по поводу помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Порядок ее назначения и выплаты утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 13 марта 2019 г. № 250. Законодательство предусматривает ряд случаев, когда выплата такой помощи прекращается. В частности, это может произойти в случае потери статуса многодетной семьи, лишения родителя родительских прав, устройства ребенка на полное государственное содержание, смерти получателя или самого ребенка, а также по другим основаниям, определенным правительственным постановлением.

В то же время, само по себе прекращение выплат еще не означает возникновения переплаты. Обязанность вернуть денежные средства возникает только тогда, когда чрезмерная выплата стала следствием действий получателя. Если семья скрыла информацию или предоставила недостоверные сведения, повлиявшие на право на пособие или его размер, орган социальной защиты определяет сумму переплаты, уведомляет получателя о необходимости ее возврата и устанавливает сроки для добровольного погашения задолженности.

Законодательство также предусматривает возможность удержания переплаты по следующим социальным выплатам. Как правило, размер такого содержания не может превышать 20% ежемесячной суммы пособия, если получатель соглашается таким способом возврата средств или если это прямо предусмотрено соответствующим порядком. Если же добровольно денежные средства не возвращаются, орган социальной защиты имеет право обратиться в суд.

Помощь лицам с инвалидностью: когда возникает переплата

Подобный подход применяется к государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, порядок назначения которой определен Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». Чрезмерно выплаченные средства могут быть взысканы, если они явились следствием злоупотреблений со стороны получателя.

К таким случаям закон относит, в частности: представление документов с ложными сведениями, несообщение о трудоустройстве, сокрытие изменений в составе семьи, другие обстоятельства, влияющие на право на получение помощи. В таком случае решение о взыскании переплат принимает орган, назначивший государственную социальную помощь. При этом даже после принятия такого решения закон ограничивает размер отчислений по предстоящим выплатам – не более 20% ежемесячной суммы пособия. Если удержать средства таким способом невозможно, вопрос решается в судебном порядке.

Если ребенок получал временную помощь вместо алиментов

Отдельная категория споров касается временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, порядок назначения которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 года № 189. После назначения такой помощи получатель обязан в течение десяти дней сообщить органу социальной защиты об обстоятельствах, влияющих на право.

К примеру, если стало известно место жительства плательщика алиментов, он начал добровольно выполнять решение суда или ребенка было усыновлено. Если о таких изменениях своевременно не сообщить, орган социальной защиты определяет сумму переплаты, уведомляет получателя о необходимости ее возврата и устанавливает срок для добровольного погашения задолженности. Из-за отсутствия добровольного возврата средств они также могут быть взысканы в судебном порядке.

Что делать, если орган соцзащиты уже требует вернуть средства

Получив уведомление о необходимости вернуть излишне выплаченную социальную помощь, не стоит торопиться перечислять денежные средства. Прежде всего, необходимо выяснить, на каких основаниях орган социальной защиты пришел к выводу о возникновении переплаты и соответствует ли его решение требованиям законодательства. Следует отметить, что далеко не каждая переплата автоматически означает обязанность граждан компенсировать государству полученные средства. Решающим является вопрос, возникла ли она из-за действий получателя или стала следствием ошибки самого органа власти.

Первым шагом должно стать получение полного пакета документов, на основании которых было принято решение о взыскании переплат. Если вместе с уведомлением такие документы не предоставлены, лицо имеет право обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты и требовать копию соответствующего решения, расчета суммы переплаты, информацию о периоде ее возникновения, а также ссылки на конкретные нормы законодательства, которые стали основанием для предъявления требования. После этого следует проверить, действительно ли человек был обязан сообщить об изменении определенных обстоятельств и выполнил ли он эту обязанность.

Если все необходимые сведения были поданы своевременно, а переплата возникла исключительно из-за несвоевременной обработки информации государственным органом или технической ошибки, это может стать основанием для отмены решения о ее возврате.

Можно ли обжаловать решение органа социальной защиты

Если человек не согласен с требованием о возврате денежных средств, он имеет право воспользоваться механизмами защиты своих прав. Прежде всего, целесообразно обратиться в орган социальной защиты с письменными возражениями или заявлением о пересмотре решения, изложив собственные аргументы и добавив документы, подтверждающие отсутствие вины в возникновении переплаты.

Если же орган социальной защиты оставил свое решение по-прежнему или уже обратился с иском в суд, спор разрешается в порядке административного судопроизводства в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины. При этом в соответствии с частью второй статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины именно субъект властных полномочий обязан доказать правомерность своего решения, действий или бездействия. Иными словами, именно орган социальной защиты должен предоставить суду доказательства того, что переплата возникла из-за неправомерных действий или бездействия получателя помощи. Если таких доказательств нет, суд может стать на сторону гражданина.

На что обращают внимание суды

Судебная практика свидетельствует, что при разрешении таких споров суды оценивают не только факт переплаты, но и поведение сторон. В частности, выясняется: сообщал ли получатель об изменении обстоятельств, влияющих на право на помощь, предоставлял ли он недостоверные сведения, имел ли возможность осознавать, что получает средства без законных оснований, возникла ли переплата исключительно по ошибке государственного органа.

Именно поэтому одинаковые на первый взгляд ситуации могут завершаться совершенно разными судебными решениями.

Показательно постановление Верховного Суда от 3 декабря 2019 года по делу № 672/661/17. Орган социальной защиты потребовал вернуть более 73 тыс. грн государственной социальной помощи, ссылаясь на то, что получательница не сообщила о наличии недвижимого имущества. Впрочем, Верховный Суд обратил внимание, что самого факта неподачи информации недостаточно для взыскания средств. Необходимо доказать, что именно эти сведения повлияли на возникновение переплат.

В противном случае получатель помощи суд обязал вернуть средства. По делу № 484/3052/16-ц орган социальной защиты обратился в суд с требованием взыскать с получателя 88 928,88 грн государственной социальной помощи малообеспеченной семье. Основанием стало то, что при оформлении помощи женщина предоставила недостоверные сведения о доходах и предпринимательской деятельности мужчины, что повлияло на определение права на получение выплат.

При рассмотрении дела суды установили, что не все выплаты были безосновательными. Помощь, назначенная за один из периодов, отвечала требованиям законодательства, однако в дальнейшем сокрытие информации уже имело значение для определения права на социальную помощь.

Верховный Суд согласился, что в части выплат, полученных через предоставление недостоверных сведений, орган социальной защиты имел право потребовать их возвращения. Суд оставил в силе решение о взыскании 88 928,88 грн, отметив, что закон возлагает на заявителя обязанность сообщать достоверные сведения о доходах и имущественном положении семьи.

Практика последних лет свидетельствует о том, что органы социальной защиты все активнее проверяют законность назначения государственных выплат и выявляют случаи чрезмерного перечисления бюджетных средств. В то же время, сама по себе переплата еще не означает автоматической обязанности гражданина вернуть полученные суммы. Если чрезмерная выплата стала следствием предоставления недостоверной информации, сокрытия важных обстоятельств или других неправомерных действий от получателя закон позволяет государству требовать возврата средств, а при необходимости – обратиться в суд.

Когда человек действовал добросовестно, выполнял установленные законом обязанности, а переплата возникла из-за ошибки или бездействия органа власти, требование о его возвращении не всегда законно. В таких случаях получатель имеет право обжаловать решение, ссылаясь, в частности, на статьи 1212 и 1215 Гражданского кодекса Украины, положения Кодекса административного судопроизводства Украины и сложившуюся практику Верховного Суда.

Именно поэтому после получения требования о возвращении социальной помощи следует не спешить с оплатой, а в первую очередь проверить законность такого решения, ведь от этого зависит, действительно ли гражданин обязан возвращать полученные бюджетные средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.