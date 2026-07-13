ВСП еще на два месяца отстранил трех судей Большой Палаты ВС по делу о взяточничестве: Григорьеву, Еленину и Железного

ВСП принял решения в отношении трех судей Верховного Суда, являющихся фигурантами уголовного производства НАБУ и САП.

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Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о продлении срока временного отстранения от осуществления правосудия трех судей Большой Палаты Верховного Суда. Речь идет о судьях Ирине Григорьевой, Жанне Елениной и Игоре Железном, которые находятся под уголовным преследованием по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Напомним, что Национальным антикоррупционным бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, выделенном из другого уголовного производства, которое касается коррупционных схем в судебной системе с участием других должностных лиц.

Согласно материалам ходатайства стороны обвинения, судьи БП Верховного Суда Ирина Григорьева, Жанна Еленина и Игорь Железный якобы получили неправомерную выгоду в особо крупном размере за принятие решения по делу, связанному с корпоративным спором.

Заместителем Генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко подано в ВСП ходатайство о продлении срока временного отстранения судей Верховного Суда от осуществления правосудия в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Во время заседания Высший совет правосудия удовлетворил заявление члена ВСП Максима Савьюка о самоотводе от рассмотрения вопросов о продлении срока временного отстранения всех трех судей Верховного Суда от осуществления правосудия.

Рассмотрение вопроса о продлении срока временного отстранения от осуществления правосудия Ирины Григорьевой

Представителем судьи был заявлен отвод членам ВСП Роману Маселку и Олегу Кандзюбе. Оба заявления Высший совет правосудия не удовлетворил.

В ходе заседания докладчик сообщил, что ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи от осуществления правосудия подано с соблюдением требований законодательства. Прокурор Андрей Кузь поддержал ходатайство, подчеркнув, что риски, которые стали основанием для предыдущего отстранения (влияние на свидетелей и других участников производства, в частности Еленину, Железного, Князева, а также возможность формирования судебной практики по уголовным делам в сфере служебной деятельности), продолжают существовать. Он отметил, что досудебное расследование продлено до 19 ноября 2026 года, проводятся дополнительные следственные действия.

Представитель судьи в письменных объяснениях возразил против продления отстранения, указав на отсутствие новых обстоятельств и недостаточную мотивированность ходатайства.

После обсуждения ВСП удовлетворил ходатайство о продлении срока временного отстранения от осуществления правосудия судьи Ирины Григорьевой до 13 сентября 2026 года.

Рассмотрение вопроса о продлении срока временного отстранения от осуществления правосудия Жанны Елениной

Во время заседания представитель стороны обвинения отметил, что обстоятельства, которые стали основанием для предыдущего отстранения, продолжают существовать. В частности, сохраняется риск влияния судьи на свидетелей (Григорьеву, Железного, Прокопенко, Князева и других) с целью изменения показаний или выработки общей позиции по противодействию следствию. Также прокурор обратил внимание на то, что Жанна Еленина работает в Кассационном уголовном суде Верховного Суда и может использовать свой опыт и связи для формирования судебной практики, выгодной для себя в этом производстве (в частности, относительно использования материалов НСРД и легализации доказательств).

Прокурор подчеркнул, что сторона обвинения не имела возможности завершить досудебное расследование в двухмесячный срок из-за необходимости проведения большого объема следственных действий (дополнительные допросы, снятие грифов секретности, розыск части неправомерной выгоды и т. п.). Досудебное расследование в уголовном производстве продлено до 19 ноября 2026 года.

Адвокат судьи возразил против продления срока временного отстранения от осуществления правосудия. Он подчеркнул активную процессуальную позицию Жанны Елениной, которая способствует следствию (подает ходатайства, инициирует следственные действия, предоставляет новые сведения), а также то, что риски уже нейтрализованы мерой пресечения в виде залога с процессуальными обязанностями. Адвокат считал ходатайство недостаточно мотивированным для продления меры.

По результатам рассмотрения указанного вопроса ВСП удовлетворил ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи Жанны Елениной от осуществления правосудия еще на два месяца, то есть до 13 сентября 2026 года.

Рассмотрение вопроса о продлении срока временного отстранения от осуществления правосудия Игоря Железного

Прокурор поддержал ходатайство руководителя САП, подчеркнув, что риски, которые стали основанием для предыдущего отстранения, продолжают существовать. В частности, подозреваемый Игорь Железный, по версии обвинения, может влиять на свидетелей с целью выработки общей позиции по противодействию следствию. Прокурор также отметил, что, несмотря на работу в административной юрисдикции, судья имеет широкий круг знакомств среди судей и может использовать их для формирования судебной практики, выгодной для себя (в частности, относительно использования материалов НСРД и легализации доказательств). Кроме того, прокурор отметил продление сроков досудебного расследования до 19 ноября 2026 года из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, в частности проверки версий подозреваемых относительно происхождения средств.

Представитель судьи возразил против продления отстранения. Он отметил, что осуществление правосудия в административной юрисдикции не создает реального риска препятствования уголовному производству. Адвокат обратил внимание на то, что ключевые доказательства (показания Игоря Железного, протокол обыска, протокол НСРД) требуют дополнительной проверки, в частности изъятия видеозаписей с камер ресторана, где якобы происходила передача средств. Он также подчеркнул добросовестное процессуальное поведение судьи, который сразу после обыска предоставил подробные объяснения и не препятствовал следствию.

После обсуждения ВСП удовлетворил ходатайство о продлении срока временного отстранения судьи Игоря Железного еще на два месяца.

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