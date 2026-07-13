Днепровский районный суд Киева: актуальный телефонный справочник судей и подразделений
Граждане и участники судебных процессов могут воспользоваться актуальным телефонным справочником Днепровского районного суда города Киева, в котором собраны контакты судей, руководства аппарата и структурных подразделений суда.
В справочнике указаны телефоны судей, руководителя и заместителей руководителя аппарата, а также структурных подразделений, в частности отделов документооборота, судебной статистики, организационного обеспечения рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях, архива суда и подразделения, предоставляющего информацию о документах, поданных через подсистему «Электронный суд».
Контакты приведены отдельно для помещений суда по адресам: ул. Пластовая, 3 и ул. Александра Кошица, 5.
Телефонный справочник
г. Киев, ул. Пластовая, 3
Судьи
- Бирса Оксана Владимировна — 044 294 93 20 (каб. 24)
- Гаврилова Елена Васильевна — 095-391-00-76 (каб. 43)
- Галаган Виталий Иванович — 044 294 93 16 (каб. 9)
- Гончарук Виктор Петрович — 044 294 93 30, приемная: 066-277-97-04 (каб. 34)
- Вовк Оксана Ивановна — 044 294 93 29 (каб. 30)
- Катющенко Вита Петровна — 044 294 93 31 (каб. 39)
- Коваленко Инна Викторовна — 044 294 93 15 (каб. 8)
- Левко Вера Богдановна, заместитель председателя суда — 044 294 93 34, 096-403-84-41 (каб. 47)
- Марфина Наталия Вячеславовна — 044 294 93 26 (каб. 27)
- Мельниченко Людмила Анатольевна — 063-290-65-62 (каб. 45)
- Омельян Инна Николаевна — 044 294 93 16 (каб. 11)
- Хромова Елена Александровна — 044 294 93 15, 098-560-08-53 (каб. 6)
Аппарат суда
- Руководитель аппарата — Корович Алексей Сергеевич: 044 294 93 24 (каб. 25)
- Заместитель руководителя аппарата — Колль Олеся Виталиевна: 044 294 93 25 (каб. 26)
- Отдел судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства — 044 294 93 18 (каб. 17)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — 044 294 93 12 (каб. 1)
- Отдел документооборота суда, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан — 044 294 93 13 (каб. 2)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — 044 294 93 27 (каб. 28)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел — 044 294 93 17 (каб. 16)
- Информация о документах, поданных через подсистему «Электронный суд» — 044 294 93 14 (каб. 18)
г. Киев, ул. Александра Кошица, 5
Судьи
- Бовкун Эдуард Михайлович (каб. 211)
- Козачук Елена Николаевна — 044 294 93 39, 099-339-63-15 (каб. 103)
- Курило Андрей Виталиевич — 044 294 93 46, 063-324-09-90 (каб. 202)
- Галига Ирина Александровна — 044 294 93 47 (каб. 204)
- Метелешко Оксана Васильевна — 044 294 93 37, 063-138-60-30 (каб. 101)
- Савлук Татьяна Васильевна — 044 294 93 49 (каб. 207)
- Сазонова Мария Георгиевна — 044 294 93 40 (каб. 105)
- Старовойтова Светлана Николаевна — 044 294 93 42 (каб. 108)
- Федосеев Сергей Владимирович — 044 294 93 45 (каб. 113)
Аппарат суда
- Заместитель руководителя аппарата — Розгон Анастасия Валериевна: 044 294 93 48 (каб. 206)
- Отдел судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства — 044 294 93 38 (каб. 102)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — 044 294 93 51 (каб. 209)
- Отдел документооборота суда, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан — 044 294 93 41 (каб. 106)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел — 044 294 93 50 (каб. 208)
- Отдел организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел — 044 294 93 52 (каб. 210)
- Отдел архивной работы суда — 044 294 93 36.
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