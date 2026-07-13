Дніпровський районний суд Києва: актуальний телефонний довідник суддів і підрозділів

Зібрали актуальні телефони суддів, апарату суду та структурних підрозділів за двома адресами суду.

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Громадяни та учасники судових процесів можуть скористатися актуальним телефонним довідником Дніпровського районного суду міста Києва, у якому зібрано контакти суддів, керівництва апарату та структурних підрозділів суду.

У довіднику вказані телефони суддів, керівника та заступників керівника апарату, а також структурних підрозділів, зокрема відділів документообігу, судової статистики, організаційного забезпечення розгляду кримінальних, цивільних та адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення, архіву суду та підрозділу, що надає інформацію щодо документів, поданих через підсистему «Електронний суд».

Контакти наведені окремо для приміщень суду за адресами: вул. Пластова, 3 та вул. Олександра Кошиця, 5.

Телефонний довідник

м. Київ, вул. Пластова, 3

Судді

Бірса Оксана Володимирівна — 044 294 93 20 (каб. 24)

Гаврилова Олена Василівна — 095-391-00-76 (каб. 43)

Галаган Віталій Іванович — 044 294 93 16 (каб. 9)

Гончарук Віктор Петрович — 044 294 93 30, приймальня: 066-277-97-04 (каб. 34)

Вовк Оксана Іванівна — 044 294 93 29 (каб. 30)

Катющенко Віта Петрівна — 044 294 93 31 (каб. 39)

Коваленко Інна Вікторівна — 044 294 93 15 (каб. 8)

Левко Віра Богданівна, заступник голови суду — 044 294 93 34, 096-403-84-41 (каб. 47)

Марфіна Наталя В'ячеславівна — 044 294 93 26 (каб. 27)

Мельниченко Людмила Анатоліївна — 063-290-65-62 (каб. 45)

Омельян Інна Миколаївна — 044 294 93 16 (каб. 11)

Хромова Олена Олександрівна — 044 294 93 15, 098-560-08-53 (каб. 6)

Апарат суду

Керівник апарату — Корович Олексій Сергійович: 044 294 93 24 (каб. 25)

Заступник керівника апарату — Колль Олеся Віталіївна: 044 294 93 25 (каб. 26)

Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства — 044 294 93 18 (каб. 17)

Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення — 044 294 93 12 (каб. 1)

Відділ документообігу суду, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян — 044 294 93 13 (каб. 2)

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ — 044 294 93 27 (каб. 28)

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ — 044 294 93 17 (каб. 16)

Інформація щодо поданих документів через підсистему «Електронний суд» — 044 294 93 14 (каб. 18)

м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 5

Судді

Бовкун Едуард Михайлович (каб. 211)

Козачук Олена Миколаївна — 044 294 93 39, 099-339-63-15 (каб. 103)

Курило Андрій Віталійович — 044 294 93 46, 063-324-09-90 (каб. 202)

Галига Ірина Олександрівна — 044 294 93 47 (каб. 204)

Метелешко Оксана Василівна — 044 294 93 37, 063-138-60-30 (каб. 101)

Савлук Тетяна Василівна — 044 294 93 49 (каб. 207)

Сазонова Марія Георгіївна — 044 294 93 40 (каб. 105)

Старовойтова Світлана Миколаївна — 044 294 93 42 (каб. 108)

Федосєєв Сергій Володимирович — 044 294 93 45 (каб. 113)

Апарат суду

Заступник керівника апарату — Розгон Анастасія Валеріївна: 044 294 93 48 (каб. 206)

Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства — 044 294 93 38 (каб. 102)

Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення — 044 294 93 51 (каб. 209)

Відділ документообігу суду, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян — 044 294 93 41 (каб. 106)

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ — 044 294 93 50 (каб. 208)

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ — 044 294 93 52 (каб. 210)

Відділ архівної роботи суду — 044 294 93 36.

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