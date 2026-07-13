Печерський райсуд Києва оприлюднив актуальні номери телефонів відділів суду та суддів
Печерський районний суд міста Києва оприлюднив актуальний телефонний довідник відділів суду, апарату суду та окремих суддів для зручності громадян і учасників судових процесів.
Зокрема, для звернень до відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальної канцелярії) можна телефонувати за номерами 044-299-75-60 та 044-299-75-69.
Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія) працює за номером 044-299-75-63, цивільна канцелярія – 044-299-75-62, а відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – 044-299-75-61.
Також оприлюднено контакти керівництва апарату суду:
керівник апарату суду Наталія Ліннік та заступник керівника апарату Олександр Клименко – 044-299-75-74;
заступник керівника апарату Алла Ковалевська – 044-299-75-67.
Для зв'язку з пресслужбою суду можна звертатися до прес-секретаря Алли Ткаченко за номером 044-299-75-68.
Номери телефонів Печерського районного суду м. Києва
|
Назва відділу
|
Номер телефону
|
Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія)
|
044-299-75-60
044-299-75-69
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія)
|
044- 299-75-63
|
Керівник апарату суду- Ліннік Н.В.
Заступник керівника апарату суду –Клименко О.І.
|
044-299-75-74
|
Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П.
|
044-299-75-67
|
Прес-секретар Ткаченко А.М.
|
044-299-75-68
|
Апарат судді Білоцерківця О.А.
|
044-299-75-65
|
Відділ кадрової роботи та управління персоналом
|
093-415-08-59
|
Апарат судді Литвинової І.В.
|
044-299-75-66
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія)
|
044-299-75-62
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення(адмінка)
|
044-299-75-61
|
Архів
|
044-299-75-71
|
Суддя спікер Пилаєва М.М.-К
|
044-299-75-72
|
Апарат судді Ільєвої Т.Г.
|
044-299-75-73
|
Апарат судді Шапутько С.В.
|
044-427-57-53
|
Апарат судді Бусик О.Л.
|
044-427-57-54
|
Апарат судді Григоренко І.В.
|
044-427-57-55
|
Апарат судді Підпалого В.В.
|
044-427-57-56
|
Апарат судді Батрин О.В.
|
044-427-57-58
|
Апарат судді Остапчук Т.В.
|
044-427-57-59
|
Апарат судді Єрмічової В.В.
|
044-427-57-60
|
Апарат судді Юшкова М.М.
|
099-433-85-66
|
Апарат судді Хайнацького Є.С.
|
044-427-57-62
|
Апарат судді Вовка С.В.
|
044-427-57-63
|
Апарат судді Соколова О.М.
|
044-427-57-64
|
Апарат судді Гридасової А.М.
|
044-427-57-65
|
Апарат судді Козлова Р.Ю.
|
044-427-57-66
|
Апарат судді Гречаної С.І.
|
044-427-57-67
|
Апарат судді Новака Р.В.
|
044-427-57-68
|
Апарат судді Константінової К.Е.
|
044-427-57-69
|
Апарат судді Головко Ю.Г.
|
044-427-57-70
|
Апарат судді Соловйова О.А.
|
044-427-57-72
|
Апарат судді Гуртової Т.І.
|
044-427-57-71
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