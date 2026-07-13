Печерський райсуд Києва оприлюднив актуальні номери телефонів відділів суду та суддів

Оприлюднили номери телефонів Печерського районного суду м. Києва.

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Печерський районний суд міста Києва оприлюднив актуальний телефонний довідник відділів суду, апарату суду та окремих суддів для зручності громадян і учасників судових процесів.

Зокрема, для звернень до відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальної канцелярії) можна телефонувати за номерами 044-299-75-60 та 044-299-75-69.

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія) працює за номером 044-299-75-63, цивільна канцелярія – 044-299-75-62, а відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – 044-299-75-61.

Також оприлюднено контакти керівництва апарату суду:

керівник апарату суду Наталія Ліннік та заступник керівника апарату Олександр Клименко – 044-299-75-74;

заступник керівника апарату Алла Ковалевська – 044-299-75-67.

Для зв'язку з пресслужбою суду можна звертатися до прес-секретаря Алли Ткаченко за номером 044-299-75-68.

Номери телефонів Печерського районного суду м. Києва

Назва відділу Номер телефону Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія) 044-299-75-60 044-299-75-69 Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія) 044- 299-75-63 Керівник апарату суду- Ліннік Н.В. Заступник керівника апарату суду –Клименко О.І. 044-299-75-74 Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П. 044-299-75-67 Прес-секретар Ткаченко А.М. 044-299-75-68 Апарат судді Білоцерківця О.А. 044-299-75-65 Відділ кадрової роботи та управління персоналом 093-415-08-59 Апарат судді Литвинової І.В. 044-299-75-66 Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія) 044-299-75-62 Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення(адмінка) 044-299-75-61 Архів 044-299-75-71 Суддя спікер Пилаєва М.М.-К 044-299-75-72 Апарат судді Ільєвої Т.Г. 044-299-75-73 Апарат судді Шапутько С.В. 044-427-57-53 Апарат судді Бусик О.Л. 044-427-57-54 Апарат судді Григоренко І.В. 044-427-57-55 Апарат судді Підпалого В.В. 044-427-57-56 Апарат судді Батрин О.В. 044-427-57-58 Апарат судді Остапчук Т.В. 044-427-57-59 Апарат судді Єрмічової В.В. 044-427-57-60 Апарат судді Юшкова М.М. 099-433-85-66 Апарат судді Хайнацького Є.С. 044-427-57-62 Апарат судді Вовка С.В. 044-427-57-63 Апарат судді Соколова О.М. 044-427-57-64 Апарат судді Гридасової А.М. 044-427-57-65 Апарат судді Козлова Р.Ю. 044-427-57-66 Апарат судді Гречаної С.І. 044-427-57-67 Апарат судді Новака Р.В. 044-427-57-68 Апарат судді Константінової К.Е. 044-427-57-69 Апарат судді Головко Ю.Г. 044-427-57-70 Апарат судді Соловйова О.А. 044-427-57-72 Апарат судді Гуртової Т.І. 044-427-57-71

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