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Пенсія по інвалідності без страхового стажу: хто може отримати виплати у 2026 році

17:03, 13 липня 2026
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У Пенсійному фонді пояснили, хто має право на пенсію або державну соціальну допомогу без страхового стажу та який розмір виплат передбачено у 2026 році.
Пенсія по інвалідності без страхового стажу: хто може отримати виплати у 2026 році
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Для призначення пенсії по інвалідності в Україні, як правило, необхідно мати страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність, і може становити від одного до 15 років. Водночас законодавство передбачає винятки, коли державні виплати можна оформити навіть за відсутності необхідного стажу.

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У Пенсійному фонді України нагадали, що вимога щодо страхового стажу не поширюється на окремі категорії громадян.

Кому пенсію по інвалідності призначають без страхового стажу

Оформити пенсію без виконання вимоги щодо страхового стажу можуть особи:

  • якщо інвалідність настала внаслідок участі у подіях Революції Гідності;
  • якщо інвалідність була встановлена під час проходження строкової військової служби.

Для військовослужбовців розмір пенсії визначають залежно від грошового забезпечення. Такі виплати щороку індексуються, а законодавством встановлено гарантований мінімум. У 2026 році він становить щонайменше 10 625 гривень для осіб з інвалідністю III групи та майже 19 тисяч гривень — для осіб з інвалідністю I групи.

Хто може отримати соціальну допомогу замість пенсії

Якщо людина не накопичила необхідний страховий стаж і не належить до категорій, для яких передбачено виняток, вона може звернутися за державною соціальною допомогою.

Право на такі виплати мають:

  • люди з інвалідністю з дитинства;
  • діти з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсію;
  • особи з інвалідністю II або III групи після досягнення 65 років, якщо вони не одержують компенсацію за шкоду здоров'ю та належать до малозабезпечених.

З 1 липня 2025 року призначення цієї допомоги здійснює Пенсійний фонд України.

Як подати заяву

Подати документи можна одним із кількох способів:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою порталу «Дія»;
  • через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У ПФУ звертають увагу, що громадянам, які вже отримують базову соціальну допомогу, у призначенні цього виду виплат можуть відмовити.

Який розмір соціальної допомоги у 2026 році

Сума державної соціальної допомоги залежить від категорії одержувача та встановленої групи інвалідності.

Для людей з інвалідністю з дитинства передбачені такі виплати:

  • 2 595 грн — для I групи;
  • 2 076 грн — для II групи;
  • 1 557 грн — для III групи.

Діти з інвалідністю отримують 1 816,50 грн, що відповідає 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для громадян, які набули інвалідності вже у дорослому віці та мають право саме на державну соціальну допомогу, розмір виплат визначають у відсотках від прожиткового мінімуму:

  • 100% — для осіб з інвалідністю I групи;
  • 80% — для II групи;
  • 60% — для III групи.

Оскільки прожитковий мінімум періодично переглядається, після його підвищення змінюється і розмір державної соціальної допомоги.

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