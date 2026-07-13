Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили кодовані результати практичного завдання

ВККС оприлюднила кодовані результати практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду.

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У понеділок, 13 липня, ВККС затвердила кодовані результати виконання 20–24 жовтня 2025 року практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду (четвертий етап кваліфікаційного іспиту) учасниками першої та другої груп кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, застосовується коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

ВККС нагадала, що з метою інформування учасників кваліфікаційного іспиту про результати виконання практичних завдань Комісією вирішено невідкладно оприлюднювати їх на офіційному вебсайті після завершення перевірки та затвердження кодованих результатів.

«На виконання пункту 6.2 розділу 6 Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів затвердження декодованих результатів виконання практичного завдання здійснюватиметься після перевірки та оцінювання усіх робіт у межах відповідної спеціалізації місцевого суду.

Особливостями виконання практичного завдання в межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, затвердженими рішенням Комісії від 19 вересня 2025 року № 173/зп-25, визначено, що учасник має право на ознайомлення з власним зошитом для виконання практичного завдання та всіма оцінками (екзаменаційною відомістю оцінювання практичного завдання) виключно після ухвалення Комісією рішення про затвердження декодованих результатів кваліфікаційного іспиту (етапу)», - додали у ВККС.

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