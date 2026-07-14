Мінімальні пенсії зросли майже на 4 тисячі грн: хто отримає підвищені виплати

У липні мають нарахувати мінімальну пенсійну допомогу на 3 920 грн вищу проти аналогічного періоду минулого року.

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У липні 2026 року окремі категорії громадян отримають від Пенсійного фонду України підвищені суми мінімальних пенсій. Йдеться про виплати для родин загиблих та зниклих безвісти військових, які були переглянуті навесні.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, посилена державна підтримка стосується сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії.

Зокрема, у 2026 році збільшили розмір мінімальної пенсії для родин, де допомогу отримують дві і більше осіб (крім непрацездатної матері чи батька, дружини або чоловіка), а також для щонайменше двох дітей загиблих захисників. У липні таким отримувачам мають нарахувати мінімальну пенсійну допомогу на 3 920 грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Після березневого перегляду гарантована сума становить 10 020 грн.

Ще більше підвищення передбачили для непрацездатних членів родин загиблих або зниклих безвісти військових. Мінімальні пенсії для них зросли на 5 100 грн. Такі виплати призначають матері чи батьку, дружині чи чоловіку, а також дитині, яка отримує соціальні виплати замість пенсії. Тепер кожна така особа отримуватиме по 12 810 грн.

Згідно з рішенням уряду, ці виплати підлягатимуть щорічній індексації. Перерахунок Пенсійний фонд проводитиме автоматично, без необхідності особистого звернення.

Якщо громадяни відповідають визначеним вимогам, вони можуть звернутися до уповноваженого структурного підрозділу міністерства чи відомства, де загиблий або зниклий безвісти військовий проходив службу, якщо раніше пенсія не призначалася.

Якщо пенсія вже нараховувалася, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву на призначення виплати.

Для оформлення необхідно підготувати копії таких документів:

паспорт або інформацію про адресу реєстрації чи фактичного проживання;

податковий код;

свідоцтво про смерть військового;

документ, що підтверджує родинні відносини (свідоцтво про народження або одруження);

документ щодо підтвердження непрацездатності;

довідку про групу інвалідності (за потреби);

висновок щодо надання інвалідності до повноліття особам старше 18 років;

довідку з освітнього закладу про навчання членів родини за денною формою;

документ із підтвердженням стажу від 20 років для матері або дружини віком понад 50–55 років;

документ, що підтверджує відсутність аліментів у пасинка чи падчерки;

реквізити банківського рахунку.

Нарахування пенсії здійснюється, якщо військовий загинув або помер за таких обставин:

під час проходження військової служби;

у період трьох місяців після звільнення;

більш ніж через три місяці після звільнення через отримане під час служби поранення, контузію або хворобу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наявність 20 років страхового стажу не дає права на вихід на пенсію у 60 років. За чинним пенсійним законодавством України у 2026 році люди з таким стажем зможуть оформити пенсію за віком лише після досягнення 65 років, якщо до того часу не накопичать більше років страхового стажу.