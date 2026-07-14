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У Полтаві чоловік підробив документи про дітей, щоб отримати відстрочку від мобілізації — суд виніс вирок

06:50, 14 липня 2026
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Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування.
У Полтаві чоловік підробив документи про дітей, щоб отримати відстрочку від мобілізації — суд виніс вирок
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Шевченківський районний суд міста Полтави визнав винним чоловіка, який підробив документи про склад сім’ї та свідоцтво про народження дитини, аби отримати відстрочку від мобілізації. За це йому призначили штраф.

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Обставини справи

Як зазначається у матеріалах справи№ 554/9923/26, чоловік самостійно вніс неправдиві відомості до довідки про склад сім’ї та копії свідоцтва про народження дитини. Зокрема, він змінив рік народження однієї з дітей, щоб підтвердити наявність трьох неповнолітніх дітей та отримати право на відстрочку від мобілізації.

6 квітня 2026 року під час перевірки військово-облікових документів працівниками ТЦК та СП у Полтаві чоловік пред’явив підроблені документи. Під час перевірки встановили, що вказані у них відомості не відповідають офіційним реєстраційним даним.

Суд кваліфікував дії чоловіка за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України — підроблення офіційних документів, а також за частиною 4 статті 358 ККУ — використання завідомо підробленого документа.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою провину, погодився з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, та не заперечував проти розгляду справи у спрощеному провадженні без проведення судового засідання.

Що вирішив суд

Суд врахував, що обвинувачений раніше не мав судимостей, щиро розкаявся та сприяв розкриттю кримінального правопорушення.

За вироком суду чоловіку призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, він має сплатити 8 183 гривні 12 копійок витрат на проведення експертиз.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов'язаний із Миколаївської області, який отримав відстрочку від призову під час мобілізації на підставі підроблених документів про встановлення дружині II групи інвалідності та необхідність здійснення за нею постійного догляду, отримав вирок на підставі угоди про визнання винуватості. 

Суд застосував положення частини 1 статті 69 КК України та призначив йому штраф у розмірі 34 тис. грн. Крім того, у межах укладеної угоди чоловік зобов'язався перерахувати 50 тис. грн на підтримку Збройних Сил України через платформу UNITED24.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим у кримінальному провадженні за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

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