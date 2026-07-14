В Полтаве мужчина подделал документы о детях, чтобы получить отсрочку от мобилизации — суд вынес приговор

При рассмотрении дела мужчина полностью признал свою вину, согласился с обстоятельствами, установленными в ходе досудебного расследования.

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Шевченковский районный суд Полтавы признал виновным мужчину, который подделал документы о составе семьи и свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За это ему назначили штраф.

Обстоятельства дела

Как отмечается в материалах дела №554/9923/26, мужчина самостоятельно внес ложные сведения в справку о составе семьи и копии свидетельства о рождении ребенка. В частности, он сменил год рождения одного из детей, чтобы подтвердить наличие трех несовершеннолетних детей и получить право на отсрочку от мобилизации.

6 апреля 2026 во время проверки военно-учетных документов работниками ТЦК и СП в Полтаве мужчина предъявил поддельные документы. В ходе проверки установили, что указанные в них сведения не соответствуют официальным регистрационным данным.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - подлог официальных документов, а также по части 4 статьи 358 УКУ - использование заведомо подложного документа.

При рассмотрении дела мужчина полностью признал свою вину, согласился с обстоятельствами, установленными в ходе досудебного расследования, и не возражал против рассмотрения дела в упрощенном производстве без проведения судебного заседания.

Что решил суд

Суд учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей, искренне раскаялся и способствовал раскрытию уголовного преступления.

По приговору суда мужчине был назначен штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, он должен оплатить 8183 гривны 12 копеек расходов на проведение экспертиз.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», военнообязанный из Николаевской области, который получил отсрочку от призыва во время мобилизации на основании поддельных документов об установлении жене II группы инвалидности и необходимости постоянного ухода за ней, получил приговор на основании соглашения о признании вины.

Суд применил положения части 1 статьи 69 УК Украины и назначил ему штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, в рамках заключенного соглашения мужчина обязался перечислить 50 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины через платформу UNITED24.

Первомайский горрайонный суд Николаевской области утвердил соглашение о признании вины, заключенное между прокурором и обвиняемым в уголовном производстве по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).