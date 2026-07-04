Мужчина получил отсрочку от мобилизации по поддельным документам об инвалидности супруги — суд вынес приговор

Суд назначил военнообязанному штраф и обязал перечислить 50 тысяч на ВСУ.

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Военнообязанный из Николаевской области, который получил отсрочку от призыва во время мобилизации на основании поддельных документов об установлении его супруге II группы инвалидности и необходимости осуществления за ней постоянного ухода, получил приговор на основании соглашения о признании виновности.

Суд применил положения части 1 статьи 69 УК Украины и назначил ему штраф в размере 34 тыс. грн. Кроме того, в рамках заключенного соглашения мужчина обязался перечислить 50 тыс. грн на поддержку Вооруженных Сил Украины через платформу UNITED24.

Первомайский горрайонный суд Николаевской области утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым в уголовном производстве по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Обстоятельства дела

Суд установил, что обвиняемый был военнообязанным, состоял на воинском учете и был признан годным к прохождению военной службы. Законных оснований для получения отсрочки от призыва во время мобилизации у него не было.

По материалам дела, не позднее ноября 2024 года мужчина через мессенджер связался с неустановленными лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное уголовное производство. За денежное вознаграждение они согласились изготовить поддельные документы об установлении его супруге II группы инвалидности и документы о необходимости осуществления им постоянного ухода за ней.

В частности, были изготовлены поддельные справка к акту осмотра МСЭК об установлении супруге II группы инвалидности и заключение ЛКК о том, что уход за ней должен осуществлять муж. После этого документы были направлены почтовым отправлением в Первомайск.

18 ноября 2024 года обвиняемый подал в территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации, приложив к нему указанные документы и указав ложные сведения о необходимости постоянного ухода за супругой.

На основании поданного заявления и приложенных документов ТЦК выдал ему справку об отсрочке от призыва во время мобилизации.

Соглашение о признании виновности

Прокурор и обвиняемый при участии защитника заключили соглашение о признании виновности.

Обвиняемый полностью и безоговорочно признал свою вину и согласился со всеми обстоятельствами обвинения.

В рамках соглашения он также обязался в течение 20 дней после его утверждения перечислить 50 тыс. грн на официальный счет Национального банка Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины (платформа UNITED24). Суд разъяснил, что в случае невыполнения соглашения о признании виновности прокурор вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене приговора.

Почему суд применил статью 69 УК Украины

Утверждая соглашение, суд применил часть 1 статьи 69 УК Украины, которая позволяет при наличии нескольких смягчающих обстоятельств перейти к более мягкому виду основного наказания, не предусмотренному санкцией статьи.

Суд учел, что обвиняемый искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, сообщив о лицах, причастных к изготовлению поддельных документов, оказывал поддержку Вооруженным Силам Украины, положительно характеризуется, ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности. Также суд отметил, что на момент рассмотрения дела мужчина имел бронирование по месту работы, что является отдельным основанием для отсрочки от призыва во время мобилизации.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 358 и ст. 336 УК Украины.

За использование заведомо поддельного документа ему назначен штраф в размере 850 грн.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины суд перешел к более мягкому виду основного наказания и назначил штраф в размере 34 тыс. грн.

По совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание путем поглощения менее строгого более строгим определено в виде штрафа в размере 34 тыс. грн.

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