Как безопасно покупать рыбу летом: главные правила, которые помогут избежать отравления
Рыба является одним из самых полезных продуктов в рационе, однако именно она требует особенно строгого соблюдения правил хранения, транспортировки и реализации. Даже незначительное нарушение температурного режима или ненадлежащие условия реализации могут привести к размножению опасных микроорганизмов и сделать продукт опасным для здоровья. Именно поэтому в Украине установлены обязательные требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, а специалисты советуют покупателям внимательно осматривать товар перед приобретением.
Рыба и рыбные продукты традиционно занимают важное место в рационе украинцев, поскольку содержат полноценный белок, витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. В то же время они относятся к продуктам, требующим особых условий хранения и транспортировки.
В Украине действуют гигиенические требования к производству и обращению рыбной продукции, утвержденные приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 20 октября 2022 года №813. Документ определяет правила безопасности рыбы на всех этапах — от вылова до продажи потребителю.
Температура хранения рыбы: почему это важно
Одним из главных требований является строгое соблюдение температурного режима.
Свежая рыба должна храниться при температуре, максимально приближенной к температуре таяния льда. Замороженную продукцию необходимо хранить при температуре не выше минус 18 °С.
Даже кратковременное нарушение температурного режима может привести к ухудшению качества продукции и развитию опасных микроорганизмов. Именно поэтому рыба должна находиться в непрерывной «холодовой цепи» — от момента вылова и до стола потребителя.
Как должна храниться свежая рыба
Законодательство предусматривает, что свежие рыбные продукты должны охлаждаться сразу после вылова.
Во время транспортировки рыба должна храниться под льдом или в условиях контролируемой температуры.
Контейнеры для хранения должны исключать контакт продукции с талой водой, а лед должен полностью покрывать рыбу. Такие условия помогают сохранить ее свежесть и безопасность.
Как выбрать качественную рыбу: признаки свежего продукта
При покупке стоит внимательно осмотреть продукцию.
Признаками качественной и безопасной рыбы являются:
- прозрачные глаза;
- естественный запах;
- упругое мясо;
- ярко-красные или розовые жабры;
- чистая поверхность без повреждений.
В то же время от покупки лучше отказаться, если рыба имеет:
- резкий неприятный запах;
- мутные глаза;
- слизь темного цвета;
- мягкую консистенцию;
- поврежденную упаковку или большое количество льда внутри замороженного продукта.
Суши и сырая рыба: какие требования устанавливает закон
Популярные среди украинцев суши, сашими и другие блюда из сырой рыбы требуют специальной обработки.
Для уничтожения возможных паразитов рыбу необходимо замораживать:
- при температуре минус 20 °С — не менее 24 часов;
- или при температуре минус 35 °С — не менее 15 часов.
Кроме того, законодательство запрещает реализовывать:
- рыбу с видимыми паразитами;
- продукцию с превышением показателей свежести;
- рыбу, содержащую опасные токсины;
- продукцию, не соответствующую микробиологическим критериям безопасности.
Где безопасно покупать рыбу
Госпродпотребслужба рекомендует покупать рыбу:
- в торговых сетях;
- в специализированных магазинах;
- на агропродовольственных рынках, где проводится ветеринарно-санитарный контроль.
Вместе с тем приобретение рыбы в местах стихийной торговли может представлять риск для здоровья, поскольку происхождение продукции и условия ее хранения остаются неизвестными.
Что стоит проверить перед покупкой
Специалисты подчеркивают, что ответственность за безопасность рыбной продукции возлагается на производителя и продавца, однако внимательность самого покупателя также имеет важное значение.
Перед приобретением рекомендуется:
- проверять внешний вид рыбы;
- обращать внимание на условия ее хранения;
- осматривать целостность упаковки;
- внимательно читать информацию на маркировке.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать рыбу не только полезной, но и безопасной составляющей ежедневного рациона.
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