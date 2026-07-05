Как безопасно покупать рыбу летом: главные правила, которые помогут избежать отравления

Что нужно проверить перед покупкой рыбы и какие признаки могут свидетельствовать о том, что продукт опасен для здоровья.

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Рыба является одним из самых полезных продуктов в рационе, однако именно она требует особенно строгого соблюдения правил хранения, транспортировки и реализации. Даже незначительное нарушение температурного режима или ненадлежащие условия реализации могут привести к размножению опасных микроорганизмов и сделать продукт опасным для здоровья. Именно поэтому в Украине установлены обязательные требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, а специалисты советуют покупателям внимательно осматривать товар перед приобретением.

Рыба и рыбные продукты традиционно занимают важное место в рационе украинцев, поскольку содержат полноценный белок, витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. В то же время они относятся к продуктам, требующим особых условий хранения и транспортировки.

В Украине действуют гигиенические требования к производству и обращению рыбной продукции, утвержденные приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 20 октября 2022 года №813. Документ определяет правила безопасности рыбы на всех этапах — от вылова до продажи потребителю.

Температура хранения рыбы: почему это важно

Одним из главных требований является строгое соблюдение температурного режима.

Свежая рыба должна храниться при температуре, максимально приближенной к температуре таяния льда. Замороженную продукцию необходимо хранить при температуре не выше минус 18 °С.

Даже кратковременное нарушение температурного режима может привести к ухудшению качества продукции и развитию опасных микроорганизмов. Именно поэтому рыба должна находиться в непрерывной «холодовой цепи» — от момента вылова и до стола потребителя.

Как должна храниться свежая рыба

Законодательство предусматривает, что свежие рыбные продукты должны охлаждаться сразу после вылова.

Во время транспортировки рыба должна храниться под льдом или в условиях контролируемой температуры.

Контейнеры для хранения должны исключать контакт продукции с талой водой, а лед должен полностью покрывать рыбу. Такие условия помогают сохранить ее свежесть и безопасность.

Как выбрать качественную рыбу: признаки свежего продукта

При покупке стоит внимательно осмотреть продукцию.

Признаками качественной и безопасной рыбы являются:

прозрачные глаза;

естественный запах;

упругое мясо;

ярко-красные или розовые жабры;

чистая поверхность без повреждений.

В то же время от покупки лучше отказаться, если рыба имеет:

резкий неприятный запах;

мутные глаза;

слизь темного цвета;

мягкую консистенцию;

поврежденную упаковку или большое количество льда внутри замороженного продукта.

Суши и сырая рыба: какие требования устанавливает закон

Популярные среди украинцев суши, сашими и другие блюда из сырой рыбы требуют специальной обработки.

Для уничтожения возможных паразитов рыбу необходимо замораживать:

при температуре минус 20 °С — не менее 24 часов;

или при температуре минус 35 °С — не менее 15 часов.

Кроме того, законодательство запрещает реализовывать:

рыбу с видимыми паразитами;

продукцию с превышением показателей свежести;

рыбу, содержащую опасные токсины;

продукцию, не соответствующую микробиологическим критериям безопасности.

Где безопасно покупать рыбу

Госпродпотребслужба рекомендует покупать рыбу:

в торговых сетях;

в специализированных магазинах;

на агропродовольственных рынках, где проводится ветеринарно-санитарный контроль.

Вместе с тем приобретение рыбы в местах стихийной торговли может представлять риск для здоровья, поскольку происхождение продукции и условия ее хранения остаются неизвестными.

Что стоит проверить перед покупкой

Специалисты подчеркивают, что ответственность за безопасность рыбной продукции возлагается на производителя и продавца, однако внимательность самого покупателя также имеет важное значение.

Перед приобретением рекомендуется:

проверять внешний вид рыбы;

обращать внимание на условия ее хранения;

осматривать целостность упаковки;

внимательно читать информацию на маркировке.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать рыбу не только полезной, но и безопасной составляющей ежедневного рациона.

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