  1. Общество

Как безопасно покупать рыбу летом: главные правила, которые помогут избежать отравления

07:00, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что нужно проверить перед покупкой рыбы и какие признаки могут свидетельствовать о том, что продукт опасен для здоровья.
Как безопасно покупать рыбу летом: главные правила, которые помогут избежать отравления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рыба является одним из самых полезных продуктов в рационе, однако именно она требует особенно строгого соблюдения правил хранения, транспортировки и реализации. Даже незначительное нарушение температурного режима или ненадлежащие условия реализации могут привести к размножению опасных микроорганизмов и сделать продукт опасным для здоровья. Именно поэтому в Украине установлены обязательные требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, а специалисты советуют покупателям внимательно осматривать товар перед приобретением.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Рыба и рыбные продукты традиционно занимают важное место в рационе украинцев, поскольку содержат полноценный белок, витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. В то же время они относятся к продуктам, требующим особых условий хранения и транспортировки.

В Украине действуют гигиенические требования к производству и обращению рыбной продукции, утвержденные приказом Министерства аграрной политики и продовольствия от 20 октября 2022 года №813. Документ определяет правила безопасности рыбы на всех этапах — от вылова до продажи потребителю.

Температура хранения рыбы: почему это важно

Одним из главных требований является строгое соблюдение температурного режима.

Свежая рыба должна храниться при температуре, максимально приближенной к температуре таяния льда. Замороженную продукцию необходимо хранить при температуре не выше минус 18 °С.

Даже кратковременное нарушение температурного режима может привести к ухудшению качества продукции и развитию опасных микроорганизмов. Именно поэтому рыба должна находиться в непрерывной «холодовой цепи» — от момента вылова и до стола потребителя.

Как должна храниться свежая рыба

Законодательство предусматривает, что свежие рыбные продукты должны охлаждаться сразу после вылова.

Во время транспортировки рыба должна храниться под льдом или в условиях контролируемой температуры.

Контейнеры для хранения должны исключать контакт продукции с талой водой, а лед должен полностью покрывать рыбу. Такие условия помогают сохранить ее свежесть и безопасность.

Как выбрать качественную рыбу: признаки свежего продукта

При покупке стоит внимательно осмотреть продукцию.

Признаками качественной и безопасной рыбы являются:

  • прозрачные глаза;
  • естественный запах;
  • упругое мясо;
  • ярко-красные или розовые жабры;
  • чистая поверхность без повреждений.

В то же время от покупки лучше отказаться, если рыба имеет:

  • резкий неприятный запах;
  • мутные глаза;
  • слизь темного цвета;
  • мягкую консистенцию;
  • поврежденную упаковку или большое количество льда внутри замороженного продукта.

Суши и сырая рыба: какие требования устанавливает закон

Популярные среди украинцев суши, сашими и другие блюда из сырой рыбы требуют специальной обработки.

Для уничтожения возможных паразитов рыбу необходимо замораживать:

  • при температуре минус 20 °С — не менее 24 часов;
  • или при температуре минус 35 °С — не менее 15 часов.

Кроме того, законодательство запрещает реализовывать:

  • рыбу с видимыми паразитами;
  • продукцию с превышением показателей свежести;
  • рыбу, содержащую опасные токсины;
  • продукцию, не соответствующую микробиологическим критериям безопасности.

Где безопасно покупать рыбу

Госпродпотребслужба рекомендует покупать рыбу:

  • в торговых сетях;
  • в специализированных магазинах;
  • на агропродовольственных рынках, где проводится ветеринарно-санитарный контроль.

Вместе с тем приобретение рыбы в местах стихийной торговли может представлять риск для здоровья, поскольку происхождение продукции и условия ее хранения остаются неизвестными.

Что стоит проверить перед покупкой

Специалисты подчеркивают, что ответственность за безопасность рыбной продукции возлагается на производителя и продавца, однако внимательность самого покупателя также имеет важное значение.

Перед приобретением рекомендуется:

  • проверять внешний вид рыбы;
  • обращать внимание на условия ее хранения;
  • осматривать целостность упаковки;
  • внимательно читать информацию на маркировке.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сделать рыбу не только полезной, но и безопасной составляющей ежедневного рациона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей продукты

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

ЕСПЧ присудил 4 500 евро женщине, чье дело о домашнем насилии расследовалось более 10 лет

ЕСПЧ уточнил подход к оценке домашнего насилия, включив в него психологический компонент, в частности страх и страдания потерпевшей.

Офис Генпрокурора и ГБР расследуют возможную причастность руководства ICU к государственной измене

Офис Генерального прокурора и ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных финансовых злоупотреблений и государственной измены, в рамках которого проверяется деятельность совладельцев ICU и бывшей председателя Национального банка.

Могут ли заставить подписать срочный договор, когда можно увольняться без отработки и чем отличается ЦПД от трудового договора

Трудовой договор без ошибок: топ-5 вопросов, которые чаще всего задают работники.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]