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У мужчины нет «Резерв+»: может ли работодатель оформить его на работу

07:18, 25 июля 2026 14
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Для того чтобы проверить соответствие сведений, военнообязанный должен предоставить актуальный военно-учетный документ, сформированный не ранее чем за 72 часа до принятия на работу.
У мужчины нет «Резерв+»: может ли работодатель оформить его на работу
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В Украине работодатель имеет право принять на работу мужчину, который не пользуется приложением «Резерв+». При этом работник должен предоставить действующий военно-учётный документ в бумажной или электронной форме.

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Отсутствие приложения «Резерв+» не является основанием для отказа в трудоустройстве. Законодательство не устанавливает обязанности для граждан иметь именно это мобильное приложение.

Согласно пункту 34 Порядка организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487, при приёме человека на работу работодатель обязан проверить наличие военно-учётного документа и соответствие указанных в нём данных информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг».

Проверка осуществляется на основании военно-учётного документа в электронной или бумажной форме. Электронный документ должен быть сформирован через государственные электронные сервисы не ранее чем за 72 часа до момента принятия на работу.

Если мужчина не имеет приложения «Резерв+», он может получить электронный военно-учётный документ через портал «Дія». Также необходимый документ или его распечатку можно получить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для военнообязанных родителей, имеющих детей с инвалидностью до 18 лет, изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации. Теперь при проверке права на отсрочку система использует данные последнего выданного свидетельства о рождении ребёнка.

Если информация в государственных реестрах не совпадает или является неполной, автоматическое продление может не состояться. В таком случае необходимо проверить и при необходимости обновить данные в государственных информационных системах, после чего повторно подать запрос через приложение «Резерв+».

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