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Врача признали виновной в смерти роженицы в Киеве: 2 года лишения свободы и 15 млн грн детям погибшей

22:54, 24 июля 2026 97
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После смерти женщины ее двое малолетних детей остались без родителей, поскольку после смерти жены тяжело заболел и вскоре умер также отец.
Врача признали виновной в смерти роженицы в Киеве: 2 года лишения свободы и 15 млн грн детям погибшей
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Оболонский районный суд Киева признал виновной врача акушера-гинеколога в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы, а также удовлетворил гражданские иски бабушки и дедушки детей о взыскании с нее 15 млн гривен морального вреда в пользу детей умершей пациентки.

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По материалам дела, в июле 2023 года беременную женщину доставили в один из центров репродуктивной и перинатальной помощи в Киеве. Медицинский осмотр и дальнейшую помощь ей оказывала дежурный врач акушер-гинеколог.

В результате гибели плода и последующей родовой деятельности потерпевшей были причинены повреждения родовых путей, которые, в свою очередь, стали причиной смерти женщины.

Прокуратура доказала в суде, что врач имела необходимые условия для проведения диагностики и соответствующий уровень квалификации, однако не обеспечила надлежащего наблюдения за состоянием пациентки после рождения мертвого ребенка, когда женщина находилась в критическом состоянии.

В прокуратуре отметили, что при условии своевременной диагностики врачом причиненных во время родов телесных повреждений и проведения адекватной терапии жизнь женщины можно было спасти.

После смерти женщины ее двое малолетних детей остались без родителей, поскольку после смерти жены тяжело заболел и вскоре умер также отец.

Приговором Оболонского районного суда города Киева врач признана виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки.

С целью обеспечения взыскания этой суммы судом наложен арест на имущество обвиняемой, что позволяет компенсировать причиненный ущерб.

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суд прокуратура Киев

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