Александр Кравченко: карьерный путь от экономического консультанта до министра

Александр Кравченко — экономист с многолетним опытом работы в международном консалтинге, который возглавил Министерство экономики и окружающей среды Украины: что о нем известно.

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Александр Сергеевич Кравченко — украинский экономист и консультант, который прошел путь от обучения в Украине и за рубежом до руководства украинским офисом международной консалтинговой компании McKinsey & Company, работы над масштабными проектами в сфере экономики, энергетики и промышленности и последующего перехода на государственную службу.

Образование

Александр Сергеевич Кравченко родился в 1983 году в Борисполе Киевской области.

В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет, получив степень магистра международного менеджмента с отличием.

В 2004–2005 годах Кравченко участвовал в программе обмена в Венском университете экономики.

Позже он продолжил обучение за рубежом. В 2010–2012 годах получил степень MBA в Лондонской школе бизнеса.

Таким образом, его профессиональная подготовка сочетает экономическое образование в Украине, международный опыт обучения и подготовку в одной из ведущих бизнес-школ мира.

Начало профессиональной деятельности

С 2008 года Александр Кравченко работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

За годы работы он занимал должность управляющего партнера украинского офиса компании, а также стал одним из руководителей практики Energy & Materials в Центральной и Восточной Европе. Его профессиональная деятельность была связана с консультированием клиентов в Украине, странах Европы и на Ближнем Востоке.

Кравченко специализировался на разработке корпоративных стратегий, трансформации предприятий, развитии промышленности и энергетики, оптимизации цепочек поставок, цифровизации и повышении эффективности государственного сектора.

Александр Кравченко входил в состав совета директоров Киевской школы экономики (KSE).

Он также поддерживает стипендиальные программы учреждения. В частности, в 2018–2020 годах финансировал обучение студентов магистерской программы «Экономический анализ».

После начала полномасштабного вторжения России Кравченко присоединился к проектам, связанным с послевоенным восстановлением Украины, улучшением инвестиционного климата и модернизацией экономики. Он публично называл действия российских властей преступными и призывал международные компании прекратить сотрудничество с государственными органами и предприятиями России.

Деятельность на должности министра

16 июля 2026 года Верховная Рада Украины назначила Александра Кравченко министром экономики и окружающей среды Украины в обновленном Кабинете министров.

Его назначение состоялось в рамках реорганизации системы центральных органов исполнительной власти.

В результате Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разделили на два отдельных ведомства. Министерство аграрной политики возглавил Тарас Высоцкий, а Министерство экономики и окружающей среды — Александр Кравченко.

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