Апелляционный суд отменил решение горсовета о передаче в частную собственность части улицы: детали дела

Ровенский апелляционный суд пришел к выводу, что городской совет нарушил требования земельного законодательства, передав в частную собственность земельный участок, в состав которого входила часть улицы.

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Коллегия судей Ровенского апелляционного суда пересмотрела судебное решение, обжалованное представителем истицы, которой местный суд отказал в удовлетворении иска к городскому совету и собственнице спорного земельного участка о признании недействительным и отмене решения органа местного самоуправления, а также об отмене государственной регистрации права собственности на земельный участок. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства земельного спора

Апеллянтка просила отменить обжалуемое решение суда первой инстанции и принять новое — об удовлетворении её исковых требований.

Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, учитывая нормы действующего законодательства и обстоятельства дела.

Суд установил, что ответчица на основании договора дарения приобрела в собственность домовладение в Ровно и одновременно земельный участок, на котором оно расположено.

По обращению ответчицы городской совет на очередной сессии принял решение «О предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу ровенчанке бесплатно в собственность земельного участка на улице, на которой расположена часть придомовой территории».

После присвоения спорному земельному участку кадастрового номера на очередной сессии орган местного самоуправления принял решение об утверждении Проекта, в связи с чем ответчица приобрела в частную собственность спорный земельный участок.

По заявлению ответчицы государственный регистратор отдела государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество приняла решение об объединении двух земельных участков и присвоении им одного кадастрового номера.

Истица по делу № 569/8474/25 является собственницей соседнего земельного участка и стала смежным землепользователем ответчицы после приобретения ею права собственности на земельный участок.

Таким образом, между сторонами возник конфликт относительно пользования частью земельного участка, который на основании решения городского совета бесплатно перешёл в собственность ответчицы, при этом часть этого участка является улицей и используется истицей для входа и выхода к своему домовладению.

Выводы апелляционного суда

Не согласившись с решением суда предыдущей инстанции, апелляционный суд указал следующее.

Согласно пункту «г» чч. 1, 3 ст. 121 Земельного кодекса Украины (далее — ЗК Украины) граждане Украины имеют право на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в сёлах — не более 0,25 га, в посёлках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га.

Как следует из содержания обжалованного истицей решения городского совета, ответчице был передан в собственность земельный участок площадью 242 кв. м для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

Вместе с тем, как уже отмечалось выше, ровенчанка на основании договора дарения одновременно с правом собственности на домовладение приобрела в собственность земельный участок для обслуживания домовладения площадью 0,10 га.

Часть гаража, принадлежащего ответчице на праве собственности, фактически находится за пределами земельного участка площадью 0,10 га, что и стало основанием для её обращения в орган местного самоуправления с целью оформления права собственности на земельный участок под строением.

Ответчица реализовала своё право на юридическое оформление права собственности на спорный земельный участок.

Вместе с тем городской совет, решая вопрос о передаче в собственность ровенчанке земельного участка, на котором расположен гараж, фактически передал ей земельный участок значительно большей площади, чем площадь принадлежащего ей строения, включая улицу, являющуюся землёй общего пользования.

Согласно ч. 1 ст. 83 ЗК Украины земли, принадлежащие на праве собственности территориальным общинам сёл, посёлков и городов, являются коммунальной собственностью.

В соответствии с пунктом «а» ч. 4 ст. 83 данного Кодекса к землям коммунальной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли общего пользования населённых пунктов (улицы, проезды, пути и т. п.).

Материалами дела подтверждается, что часть спорного земельного участка ответчицы была приватизирована, в частности, за счёт земель коммунальной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность.

Ответчики данное обстоятельство не опровергли.

Поскольку орган местного самоуправления нарушил требования земельного законодательства при передаче земельного участка в собственность ответчице, апелляционный суд пришёл к выводу о признании решения городского совета недействительным.

В случае отмены решения государственного регистратора о государственной регистрации прав на основании судебного решения либо в случае, предусмотренном п. 1 ч. 7 ст. 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», на основании решения Министерства юстиции Украины, а также в случае признания на основании судебного решения недействительными либо отмены на основании судебного решения документов, на основании которых проведена государственная регистрация прав, отмены на основании судебного решения государственной регистрации прав, повлекшей государственную регистрацию возникновения вещных прав либо их обременений, соответствующие права или обременения прекращаются.

Следовательно, исковое требование о признании недействительным и отмене решения органа местного самоуправления о передаче в собственность ответчице части спорного земельного участка является основанием для прекращения государственной регистрации вещных прав, осуществлённой на его основании.

Исковые требования об отмене решения государственного регистратора о государственной регистрации права собственности ответчицы на земельный участок, а также о признании недействительным и отмене решения городского совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу ответчице бесплатно в собственность земельного участка, на котором расположена часть придомового строения (последнее является лишь стадией процесса получения права собственности или пользования земельным участком и не гарантирует приобретение такого права), удовлетворению не подлежат.

Соответствующие выводы изложены в постановлении от 17 октября 2018 года по делу № 380/624/16 (производство № 14-301цс18), в котором Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства не является правоустанавливающим актом и не гарантирует лицу либо неопределённому кругу лиц приобретение права собственности или пользования земельным участком.

Коллегия судей постановила отменить обжалованное истицей решение суда предыдущей инстанции и принять новое — о частичном удовлетворении иска: признать недействительным и отменить решение городского совета «Об утверждении проекта землеустройства по бесплатной передаче в собственность ответчице земельного участка, на котором расположена часть придомового строения».

В удовлетворении остальных требований апелляционный суд истице отказал.

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