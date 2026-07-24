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РФ ударила ракетами по Киевской области: 10 человек погибли, прокуратура начала расследование

15:02, 24 июля 2026 128
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что, кроме расследования военного преступления РФ, возбуждено уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации мероприятия.
РФ ударила ракетами по Киевской области: 10 человек погибли, прокуратура начала расследование
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Российские войска днем нанесли баллистический удар по территории Киевской области. Наибольшие разрушения получил Бучанский район. В результате атаки есть погибшие и большое количество пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Олейник.

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На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Позже Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, количество погибших и пострадавших уточняется.

По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, начато еще одно уголовное производство — по части 3 статьи 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что, по предварительным данным, привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Как отметил Генеральный прокурор, следствие должно установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, где произошла трагедия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и была ли надлежащим образом оценена опасность в условиях военного положения.

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив — требует максимального профессионализма, осторожности и осознания каждого шага», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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