РФ ударила ракетами по Киевской области: 10 человек погибли, прокуратура начала расследование

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что, кроме расследования военного преступления РФ, возбуждено уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей во время организации мероприятия.

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Российские войска днем нанесли баллистический удар по территории Киевской области. Наибольшие разрушения получил Бучанский район. В результате атаки есть погибшие и большое количество пострадавших. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Олейник.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Позже Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в результате ракетного удара РФ по Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, количество погибших и пострадавших уточняется.

По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, начато еще одно уголовное производство — по части 3 статьи 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что, по предварительным данным, привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

Как отметил Генеральный прокурор, следствие должно установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, где произошла трагедия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и была ли надлежащим образом оценена опасность в условиях военного положения.

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Напротив — требует максимального профессионализма, осторожности и осознания каждого шага», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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