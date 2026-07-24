Военные обещали «оформить» непригодность к службе 7 тысяч долларов: в Херсонской области разоблачили схему с ВЛК
В Херсонской области правоохранители разоблачили двух военнослужащих, которые, по данным следствия, требовали 7 тысяч долларов США за помощь в уклонении от прохождения военной службы.
По данным Офиса Генерального прокурора, двум военным сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, совершённом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Как установило следствие, 38-летний военнослужащий предложил своему сослуживцу «решить вопрос» с военно-врачебной комиссией за денежное вознаграждение. За 7 тысяч долларов он якобы обещал повлиять на решение ВЛК, чтобы военнослужащего признали непригодным к службе и исключили из воинского учёта.
По версии правоохранителей, к схеме он привлёк 55-летнюю военнослужащую, которая должна была использовать собственные связи и опыт для содействия в прохождении медицинских процедур.
В апреле 2026 года военнослужащий передал подозреваемым часть средств. После этого они консультировали его относительно необходимых медицинских обследований и лечения, убеждая, что после решения ВЛК он сможет оформить инвалидность и получать соответствующие социальные выплаты.
Также следствие установило, что один из фигурантов договаривался с сотрудницей медицинского учреждения о проведении обследований, результаты которых могли повлиять на решение военно-врачебной комиссии.
В июле 2026 года после получения второй части неправомерной выгоды организатора схемы задержали.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 240 гривен.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении мужчины, который за деньги обещал военнослужащему обеспечить «нужное» заключение военно-врачебной комиссии. По информации следствия, в начале 2025 года подозреваемый предложил военнослужащему помощь в прохождении ВЛК. Он утверждал, что имеет необходимые связи среди должностных лиц одного из военных госпиталей и может повлиять на решение комиссии.
За вознаграждение посредник обещал обеспечить заключение, согласно которому военнослужащий мог бы проходить службу только в подразделениях обеспечения, учебных центрах или медицинских подразделениях, а не в боевых частях.
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