Військові обіцяли «оформити» непридатність до служби 7 тисяч доларів: на Херсонщині викрили схему з ВЛК

Підозрювані вимагали 7 тис. доларів США за вплив на військово-лікарську комісію.

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У Херсонській області правоохоронці викрили двох військовослужбовців, які, за даними слідства, вимагали 7 тисяч доларів США за допомогу в ухиленні від проходження військової служби.

За даними Офісу Генерального прокурора, двом військовим повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як встановило слідство, 38-річний військовослужбовець запропонував своєму побратиму «вирішити питання» з військово-лікарською комісією за грошову винагороду. За 7 тисяч доларів він нібито обіцяв вплинути на рішення ВЛК, щоб військового визнали непридатним до служби та виключили з військового обліку.

До схеми, за версією правоохоронців, він залучив 55-річну військовослужбовицю, яка мала використати власні зв’язки та досвід для сприяння у проходженні медичних процедур.

У квітні 2026 року військовослужбовець передав підозрюваним частину коштів. Після цього вони консультували його щодо необхідних медичних обстежень і лікування, переконуючи, що після рішення ВЛК він зможе оформити інвалідність та отримувати відповідні соціальні виплати.

Також слідство встановило, що один із фігурантів домовлявся із працівницею медичного закладу про проведення обстежень, результати яких могли вплинути на рішення військово-лікарської комісії.

У липні 2026 року після отримання другої частини неправомірної вигоди організатора схеми затримали.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо чоловіка, який за гроші обіцяв військовослужбовцю забезпечити «потрібний» висновок військово-лікарської комісії. За інформацією слідства, на початку 2025 року підозрюваний запропонував військовослужбовцю допомогу у проходженні ВЛК. Він запевняв, що має необхідні зв’язки серед посадовців одного з військових госпіталів та може вплинути на рішення комісії.

За винагороду посередник обіцяв забезпечити висновок, відповідно до якого військовослужбовець міг проходити службу лише у підрозділах забезпечення, навчальних центрах або медичних підрозділах, а не у бойових частинах.