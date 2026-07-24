Назви міст і сіл у Криму можуть змінити: у Раді пропонують новий порядок перейменування на період окупації

Депутати пропонують запровадити окремий порядок перейменування географічних об'єктів у тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

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В Україні планують врегулювати порядок перейменування географічних об’єктів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Для цього до Верховної Ради подали законопроєкт №15439 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку перейменування географічних об’єктів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на період їх тимчасової окупації».

Документ покликаний дати можливість повертати історичні назви населеним пунктам та іншим географічним об’єктам, а також усунути топоніми, пов’язані з комуністичним тоталітарним режимом і російською імперською політикою.

Чому виникла потреба у новому законі

Автори законопроєкту зазначають, що ухвалені раніше закони про деколонізацію топонімії та засудження комуністичного тоталітарного режиму не врахували особливостей тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Передбачені ними процедури покладають повноваження щодо перейменування на органи, які в умовах окупації фактично не можуть виконувати свої функції. Крім того, встановлені законодавством строки виявилися недостатніми, особливо в умовах воєнного стану.

У пояснювальній записці наголошується, що через це низка населених пунктів Криму й досі мають назви, які суперечать українському законодавству, а ефективний механізм їх перейменування під час окупації відсутній.

Також зазначається, що Закон «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» ще з 2014 року гарантує право на повернення історичних назв населеним пунктам, перейменованим після депортації народів у радянський період. Проте механізм реалізації цієї норми досі не запроваджений.

Окрім цього, законодавство не визначає порядку повернення історичних назв іншим географічним об’єктам, перейменованим у зв’язку з депортаціями, а також механізму відновлення історичної топоніміки корінних народів України.

Автори документа підкреслюють, що тимчасова окупація Криму не повинна перешкоджати поверненню історичних назв, адже це є складовою державної політики деокупації та реінтеграції півострова.

Що пропонується

Документ пропонує внести зміни до законів «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», «Про географічні назви», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

На період тимчасової окупації Криму та Севастополя Кабінет Міністрів пропонується визначити уповноваженим органом, який зможе ініціювати або здійснювати перейменування географічних об’єктів у разі, якщо відповідні органи влади не можуть виконувати свої повноваження.

Перейменування здійснюватиметься для повернення історичних назв, зокрема тим об’єктам, які були перейменовані після депортації народів у радянський період, для відновлення історичної топоніміки корінних народів України, а також для усунення назв, що містять символіку комуністичного режиму або російської імперської політики.

Передбачається, що рішення ухвалюватимуться з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері національної пам’яті та після консультацій із представницькими органами корінних народів України.

Кабмін також має затвердити порядок повернення історичних назв таким географічним об’єктам. Законопроєкт визначає, що відповідні перейменування повинні бути проведені протягом року після набрання законом чинності.

Для географічних об’єктів, крім населених пунктів, які містять символіку комуністичного режиму або російської імперської політики, передбачено отримання спеціального висновку центрального органу у сфері національної пам’яті. Такий висновок має бути підготовлений у шестимісячний строк.

Якщо Кабінет Міністрів протягом шести місяців не внесе до Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів Криму та Севастополя, відповідне рішення зможе ухвалити парламент. При цьому Верховна Рада також повинна враховувати рекомендації органу у сфері національної пам’яті та результати консультацій із представницькими органами корінних народів України.

Автори документа вважають, що ухвалення закону сприятиме поверненню історичних назв географічним об’єктам Криму та Севастополя, припиненню використання назв, пов’язаних із комуністичним режимом, російською імперською політикою або депортацією народів, а також відновленню історичної топоніміки корінних народів України.

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