Спір через конфіскацію відбійного молотка, яким пошкодили авто, дійшов до ВС – що вирішив суд

Верховний Суд зазначив, що конфіскація відбійного молотка, який належить обвинуваченому, не є надмірним тягарем.

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Відбійний молоток, який використовувався як знаряддя кримінального правопорушення, є речовим доказом у кримінальному провадженні та підлягає конфіскації в дохід держави.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд звільнив особу від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 296 КК на підставі ст. 45 КК у зв’язку з дійовим каяттям, а кримінальне провадження закрив. Вирішив питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, відбійний молоток повернув власнику. Апеляційний суд ухвалу суду першої інстанції у частині вирішення питання про долю речового доказу змінив та постановив на підставі ч. 9 ст. 100 КПК конфіскувати в дохід держави знаряддя вчинення кримінального правопорушення – відбійний молоток.

У касаційній скарзі обвинувачений вказує про неправомірність ухвали апеляційного суду в частині конфіскації в дохід держави речового доказу – відбійного молотка.

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду.

На що звернув увагу ККС

Колегія суддів ККС вказала, що за правилами ч. 9 ст. 100 КПК питання про долю речових доказів вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому п. 1 зазначеної норми передбачено, що гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За матеріалами справи, відбійний молоток, яким обвинувачений під час хуліганських дій пошкодив автомобіль, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Тому апеляційний суд, керуючись наведеними законодавчими приписами, дійшов обґрунтованого висновку про конфіскацію в дохід держави зазначеного молотка, котрий використовувався як знаряддя кримінального правопорушення.

При цьому, враховуючи те, що внаслідок вчинення проступку потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 235 328 грн, конфіскація відбійного молотка, належного обвинуваченому, не поклала на нього надмірний тягар та є пропорційною вчиненому.

Попри твердження обвинуваченого у касаційній скарзі, вилучення в дохід держави згаданого знаряддя не є спеціальною конфіскацією. Адже визначені статтями 96-1, 96-2 КК матеріально-правові підстави її застосування в цій справі не встановлені. Натомість апеляційний суд, виходячи з імперативних приписів п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК, вирішив питання долі речових доказів, належним чином мотивувавши своє рішення.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 16 червня 2026 у справа № 938/665/25 (провадження № 51-44км26).

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