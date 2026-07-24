  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Спір через конфіскацію відбійного молотка, яким пошкодили авто, дійшов до ВС – що вирішив суд

11:14, 24 липня 2026 152
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд зазначив, що конфіскація відбійного молотка, який належить обвинуваченому, не є надмірним тягарем.
Спір через конфіскацію відбійного молотка, яким пошкодили авто, дійшов до ВС – що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відбійний молоток, який використовувався як знаряддя кримінального правопорушення, є речовим доказом у кримінальному провадженні та підлягає конфіскації в дохід держави.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд звільнив особу від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 296 КК на підставі ст. 45 КК у зв’язку з дійовим каяттям, а кримінальне провадження закрив. Вирішив питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема, відбійний молоток повернув власнику. Апеляційний суд ухвалу суду першої інстанції у частині вирішення питання про долю речового доказу змінив та постановив на підставі ч. 9 ст. 100 КПК конфіскувати в дохід держави знаряддя вчинення кримінального правопорушення – відбійний молоток.

У касаційній скарзі обвинувачений вказує про неправомірність ухвали апеляційного суду в частині конфіскації в дохід держави речового доказу – відбійного молотка.

Верховний Суд залишив без зміни ухвалу апеляційного суду.

На що звернув увагу ККС

Колегія суддів ККС вказала, що за правилами ч. 9 ст. 100 КПК питання про долю речових доказів вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому п. 1 зазначеної норми передбачено, що гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За матеріалами справи, відбійний молоток, яким обвинувачений під час хуліганських дій пошкодив автомобіль, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Тому апеляційний суд, керуючись наведеними законодавчими приписами, дійшов обґрунтованого висновку про конфіскацію в дохід держави зазначеного молотка, котрий використовувався як знаряддя кримінального правопорушення.

При цьому, враховуючи те, що внаслідок вчинення проступку потерпілому було завдано матеріальних збитків на суму 235 328 грн, конфіскація відбійного молотка, належного обвинуваченому, не поклала на нього надмірний тягар та є пропорційною вчиненому.

Попри твердження обвинуваченого у касаційній скарзі, вилучення в дохід держави згаданого знаряддя не є спеціальною конфіскацією. Адже визначені статтями 96-1, 96-2 КК матеріально-правові підстави її застосування в цій справі не встановлені. Натомість апеляційний суд, виходячи з імперативних приписів п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК, вирішив питання долі речових доказів, належним чином мотивувавши своє рішення.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 16 червня 2026 у справа № 938/665/25 (провадження № 51-44км26).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика конфіскація майна автомобіль

Популярні новини

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

Постанова 821 поки не діє: Верховний Суд відкрив касацію, але залишив пенсіонерам право на виплати

14:00, 23 липня 2026 8k
Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації через 24 роки після зняття з військового обліку: що вирішив Верховний Суд

11:00, 23 липня 2026 8k
Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

Жінку виселили з квартири за рішенням Верховного Суду, а потім зобов'язали сплатити понад 16 тисяч грн боргу за воду

18:50, 23 липня 2026 5k
ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

19:26, 23 липня 2026 5k
Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

Штраф до 17 тисяч гривень і конфіскація: в Україні хочуть запровадити нові покарання для колекціонерів

15:00, 22 липня 2026 12k
Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

Суддя з Дніпропетровщини місяцями ігнорувала питання про звільнення засуджених після змін у законі – ВРП встановила 20 порушень

07:00, 23 липня 2026 7k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Втратили документи через окупацію: Верховний Суд пояснив, коли факт проживання можна довести через суд

Якщо особа не може отримати документи через окупацію території, факт постійного проживання в Україні може бути встановлений судом у порядку окремого провадження.

ЄСПЛ вказав українським судам на помилки при обґрунтуванні тримання під вартою при підозрі в колаборації з РФ

ЄСПЛ визнав, що сама лише тяжкість обвинувачення у злочинах проти національної безпеки не виправдовує тривале тримання особи під вартою.

ВПО захистять від виселення, скасують пеню за кредитами та дадуть змогу обирати житло онлайн: які зміни чекають з осені

Восени в Україні почнуть діяти нові законодавчі механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб – від цифровізації документів до додаткового захисту соціальних прав.

Андрій Бутенко, міністр освіти і науки: біографія, кар'єра та наукова діяльність

Андрій Бутенко — український науковець, освітянин, кандидат історичних наук, доцент, який з липня 2026 року обіймає посаду міністра освіти і науки України.

КСУ встановив нові стандарти для слідчих суддів: застава — це не викуп і не кримінальне покарання

КСУ відповів, чи може суд призначити заставу, яку неможливо сплатити: попри те, що верхня межа застави інколи не обмежена цифрою, вона має бути обмежена здоровим глуздом та майновим станом особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]