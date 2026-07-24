Зеленський розкрив, яка зустріч стала переломним моментом у відносинах із Трампом

Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані.

Фото: Press Service/Handout via REUTERS

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася у квітні 2025 року в базиліці Святого Петра. Про це глава держави розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, частину якого Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

Під час інтерв’ю Зеленському згадали його зустріч в Овальному кабінеті у 2025 році, коли Джей Ді Венс висловився за дипломатичний підхід Дональда Трампа до завершення війни, а український президент відповів, що дипломатія з Росією з 2014 року не була ефективною.

Після цього журналістка запитала, що змінилося, адже зараз складається враження, що відносини між двома лідерами стали значно кращими.

"Абсолютно. У нас був перший переломний момент у Ватикані. Це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це був історичний момент, тому що за 15–20 хвилин ми змінили наші взаємини", – сказав Зеленський.

За його словами, під час тієї розмови в базиліці Святого Петра поруч нікого не було — лише він і Дональд Трамп. Президент зазначив, що не має наміру розповідати про зміст приватної бесіди, однак підкреслив важливість особистої довіри між лідерами держав.

"Я дуже щасливий, тому що від таких відносин і такого діалогу залежить життя дуже багатьох людей", – підсумував Президент.

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