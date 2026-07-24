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Бюджетний рай біля океану: який курорт у Європі визнали найдешевшим для сімейної відпустки

07:46, 24 липня 2026 23
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До розрахунку увійшли ціни на каву, пиво, безалкогольні напої, вино, воду, сонцезахисний крем, засіб від комах, дитячу піцу, обіди для дорослих та сімейну вечерю з напоями.
Бюджетний рай біля океану: який курорт у Європі визнали найдешевшим для сімейної відпустки
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Курорт Алгарве на півдні Португалії став найдоступнішим напрямком у Європі для сімейного відпочинку влітку 2026 року. Він посів перше місце у рейтингу бюджетних курортів, випередивши популярні напрямки в Болгарії та інших країнах. 

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Дослідження провели експерти Post Office. Вони порівняли вартість 10 основних туристичних витрат на 22 європейських курортах. До розрахунку увійшли ціни на каву, пиво, безалкогольні напої, вино, воду, сонцезахисний крем, засіб від комах, дитячу піцу, обіди для дорослих та сімейну вечерю з напоями.

Водночас у дослідженні не враховували вартість авіаквитків та проживання.

Згідно з рейтингом Family Holiday Costs Barometer, у португальському Алгарве набір із базових туристичних послуг коштує в середньому 140 фунтів стерлінгів — приблизно 8,4 тисячі гривень.

Середні ціни на курорті становлять:

  • чашка кави — 1,27 фунта (близько 76 гривень);
  • сонцезахисний крем — 9,95 фунта (приблизно 595 гривень);
  • обід із двох страв для двох дорослих — 20,97 фунта (близько 1 250 гривень).

Друге місце у рейтингу посів болгарський курорт Сонячний берег. Вартість аналогічного набору туристичних витрат там становить близько 142 фунтів стерлінгів (приблизно 8,5 тисячі гривень).

Найдорожчим напрямком серед учасників дослідження став італійський Сорренто. Там туристичний кошик обійдеться майже вдвічі дорожче, ніж в Алгарве — близько 268 фунтів стерлінгів (понад 16 тисяч гривень).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», плануючи відпустку чи туристичну поїздку, варто не лише обрати маршрут, а й ретельно ознайомитися з умовами надання туристичних послуг. На цьому наголосили у Держпродспоживслужбі, нагадавши, що споживач має право на безпечні та якісні послуги, а також на отримання достовірної інформації про них.

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Португалія туризм ціни

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