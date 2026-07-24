Друга вища освіта заочно: чи дають на роботі додаткову навчальну відпустку

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання атестацій, оцінювань, заліків та іспитів працівнику надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 40 календарних днів.

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Працівники, які здобувають другу вищу освіту за заочною формою навчання, мають право на додаткову оплачувану навчальну відпустку. Її тривалість визначається законодавством і залежить від курсу навчання.

Як зазначили у Держпраці, працівник, який після отримання першої освіти вступив на другу вищу освіту за заочною формою, не втрачає права на навчальну відпустку.

Відповідно до статті 216 Кодексу законів про працю України, працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у закладах вищої освіти, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

Для тих, хто здобуває другу вищу освіту у закладах післядипломної та вищої освіти, тривалість такої відпустки визначається за правилами, що застосовуються до студентів третього і наступних курсів. Працівник має право отримати до 40 календарних днів оплачуваної навчальної відпустки протягом навчального року.

Цей час може використовуватися для:

настановних занять;

виконання лабораторних робіт;

складання заліків та іспитів;

проходження атестації;

інших передбачених навчальним процесом заходів.

Оплата такої відпустки здійснюється відповідно до гарантій, передбачених трудовим законодавством.

Щоб оформити навчальну відпустку, працівник має подати роботодавцю заяву та документ із закладу освіти, який підтверджує необхідність його відсутності на роботі. Зазвичай таким документом є довідка-виклик. Роботодавець, за наявності законних підстав, оформлює відпустку відповідним наказом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», право на щорічну оплачувану відпустку гарантується статтею 45 Конституції України та реалізується відповідно до норм Закону України «Про відпустки» і Кодексу законів про працю України. Законодавство визначає порядок надання відпусток, їхню тривалість, а також особливості застосування цих норм під час воєнного стану.

Як пояснює Міністерство юстиції України, відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки», право на відпустку мають усі працівники, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності або працюють за трудовим договором у фізичної особи. Це право також поширюється на іноземців та осіб без громадянства.